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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Ekipler Dara-2 Askeri Üs Bölgesi kameraları için harekete geçti! O durum ilk kez fark edildi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran, kan donduran bir cinayete kurban gitti. Cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde bulunan küçük kızın katilinin kim olduğu ise hala aranıyor. Geçtiğimiz günlerde Dara-2 Askeri Üs Bölgesi'ne ait kameraların Narin'in öldürüldüğü saatleri dakika dakika kaydettiği ortaya çıkmıştı. Cinayetin aydınlatılacağı ve katilin tespit edileceği o görüntülerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 13:02 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 13:21
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Ekipler Dara-2 Askeri Üs Bölgesi kameraları için harekete geçti! O durum ilk kez fark edildi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması 10 Kasım'da tamamlandı. Duruşmada özellikle baba Arif Güran tarafından Dara Üs Bölgesinin görüntüleri talep edildi.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Ekipler Dara-2 Askeri Üs Bölgesi kameraları için harekete geçti! O durum ilk kez fark edildi

Dara-2 askeri üs bölgesine ait sabit kameraların Narin'in cinayete kurban gittiği 15:11 ile 15:39 saatlerini dakika dakika kaydettiği belirlendi.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Dara Üs Bölgesi görüntüleri saniye saniye incelendi! Kalabalık insan grubu fark edildi
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Dara Üs Bölgesi görüntüleri saniye saniye incelendi! Kalabalık insan grubu fark edildi

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Ekipler Dara-2 Askeri Üs Bölgesi kameraları için harekete geçti! O durum ilk kez fark edildi

Görüntüler ortaya çıktı. Uzman isimler, köyü tepeden gören görüntüleri A Haber ekranlarında inceledi. Görüntülerde insan grubu olduğu düşünülen bir hareketlilik tespit edildi.

Narin Güran cinayetinde yeni görüntüler ne anlatıyor?

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