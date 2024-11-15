Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması 10 Kasım'da tamamlandı. Duruşmada özellikle baba Arif Güran tarafından Dara Üs Bölgesinin görüntüleri talep edildi.
Dara-2 askeri üs bölgesine ait sabit kameraların Narin'in cinayete kurban gittiği 15:11 ile 15:39 saatlerini dakika dakika kaydettiği belirlendi.
Görüntüler ortaya çıktı. Uzman isimler, köyü tepeden gören görüntüleri A Haber ekranlarında inceledi. Görüntülerde insan grubu olduğu düşünülen bir hareketlilik tespit edildi.