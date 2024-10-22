Narin cinayeti iddianamesi sadece A Haber'de

8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilişi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Narin'in cinayeti ile alakalı her gün yeni bir detay ortaya çıkarken, soruşturmada tutuklu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianameye giren HTS kayıtlarında, amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın, 14.28 ile 15.27 saatleri arasında cinayet yerinde olduğu tespit edildi. Salim Güran'ın daha sonra cesedin bulunduğu yere gittiği de kamera kayıtlarında ortaya çıktı. Ağabey Enes'in Baran Güran'a sorduğu soru ve annenin oğlunu korumaya çalışması ise dikkat çekti.