Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2025'e saatler kala 2024 yılında ülkeye kazandırılan eserlerin ve vatandaşa verilen hizmetlerin özetlerini paylaşıyor.
"HİZMET VE PROJELERİ BİR ÖZETLEYELİM HATIRLAYALIM"
Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Aziz milletimize hizmet yolunda, 2024 yılında da durmadan, dinlenmeden, gece gündüz demeden aşkla çalıştık; ülkemize her alanda çok önemli eserler, hizmetler, projeler, yatırımlar kazandırdık. 2025 yılına girerken bu hizmetleri bir özetleyelim, hatırlayalım..." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın infografiklerle hatırlattığı proje ve hizmetler şu şekilde:
ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE
"105 helikopter, 27 uçak ve 14 İHA ile orman yangınlarına karşı etkin mücadele verdik."
5 BİN İŞLETMEYE 32.8 MİLYARLIK KREDİ
"Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında yaklaşık 5 bin işletmemize 32,8 milyar lira kredi kullandırdık."
YENİ GAP EYLEM PLANI
"496 milyar liralık kaynakla 570 bini aşkın ilave istihdamın önünü açacak olan Yeni GAP Eylem Planımızı kamuoyuyla paylaştık."
İHRACATÇILARA DESTEK
"Mal ihracatçılarımıza yönelik destek bütçemizi 17,6 milyar liraya çıkardık."
1.2 MİLYONDAN FAZLA HANEYE DESTEK
"Aile Sosyal Destek Programı ile 1,2 milyondan fazla hanemize ulaştık, ihtiyaçları yerinde gözlemledik, ailelerimizin sıkıntılarını çözüme kavuşturduk."
TOGG'UN ÜRETİMİNDE 47 BİN ADETİN ÜSTÜNE ÇIKILDI
"Millî otomobilimiz Togg'un üretiminde 47 bin adetin üstüne çıktık. Ülkemizin elektrikli araç pazarının lider markası olan Togg'umuzu inşallah dünyanın farklı yerlerindeki yollarda da göreceğiz."
AYDER YAYLASI KORUMA VE YENİLEME PROJESİ
"Ayder'imizin eşsiz doğal güzelliklerini muhafaza etmek için devreye aldığımız Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi'ni tamamladık."
81 İLDE DENEYAP ATÖLYELERİ
"81 ilimizdeki 130 DENEYAP teknoloji atölyemizde 35 bin öğrencimizi ücretsiz olarak teknoloji eğitimleriyle buluşturduk."
KIRSAL KALKINMAYA 6 MİLYARLIK HİBE
"Kırsal kalkınmayı 6 milyar liralık hibeyle destekledik. 42 ilimizde bulunan kırsal kalkınma hibe programımız IPARD'ı 81 vilayetimize yaydık."
YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARI
"50 yapay zekâ, 60 havacılık ve uzay, 10 zekâ gücü atölyesi kurduk. "
TÜRKSAT 6A'NIN ÜRETİMİ TAMAMLANDI
"Yerli ve millî haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın üretimini tamamladık. Dünyada haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri olduk."
TAŞIT OTOMASYON SİSTEMİYLE 1 MİLYARLIK TASARRUF
"Kamu Merkezî Akaryakıt Taşıt Otomasyon Sistemi'yle yaklaşık 1 milyar lira tasarruf sağladık."
643 PROJEYE 2.4 MİLYARLIK DESTEK
"Kalkınma ajansları aracılığıyla 643 projeye 2,4 milyar lira destek verdik, bölge kalkınma idareleri aracılığıyla 384 projeye 1,8 milyar TL finansman sunduk."
142 ASKERİ TATBİKAT
"97 ülkenin katılımı ile 142 askerî tatbikat gerçekleştirdik, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücünü tüm dünyaya gösterdik."
AKKUYU'DA 1'İNCİ REAKTÖR MONTAJI
"Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin 1'inci reaktör türbin tesisi montajını tamamladık. Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokmakta kararlıyız."
AİLE DESTEK PROGRAMIYLA 46,5 MİLYARLIK DESTEK
"Türkiye Aile Destek Programımız ile 46,5 milyar liralık bir kaynağı vatandaşlarımıza aktardık."
ÇUKUROVA HAVALİMANI AÇILDI
"Bölgemizin ihracatında çarpan etkisi yapacak, Adana'mız ve Mersin'imizle birlikte Akdeniz Bölgemizin tamamının kalkınmasına katkı sunacak Çukurova Uluslararası Havalimanımızın açılışını gerçekleştirdik."
TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE
"FETÖ'ye karşı 4 bin 902, terör örgütü DEAŞ'a karşı 1.399 operasyon icra ettik."