Naci Görür canlı yayında ağlaya ağlaya anlattı: "Göçük altından bana video geliyor 'yardım et' diye" Üstüne basa basa İstanbul'u uyardı
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası binlerce ölü ve yaralı var. Maraş'la birlikte 10 ilin de etkilendiği deprem öncesinde, Kahramanmaraş'ta büyük bir deprem beklediği yönünde bir açıklaması olan Yer Bilimci Prof.Dr Naci Görür, deprem sonrası yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. İşte Naci Görür'ün o sözleri.
13.02.2023 16:44 - Son Güncelleme: 13.02.2023 16:47
Türkiye Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin yasını tutarken, Prof. Dr.Naci Görür'ün yaptığı açıklama yürekleri yaktı.
Kahramanmaraş ilimizde etkili olan ve 10 ili de etkileyen deprem felaketinde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları ile arama kurtarma faaliyetleri yoğun olarak devam ediyor.
Maraş depreminin hemen ardından, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün depremden aylar önce Maraş'a dikkat çektiği video sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.