Muş'ta çifte acı! Şehit Maşallah Abakay'ın akrabaları taziye yolunda kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi sırasında Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit oldu.
Muş'un Merkeze bağlı Sungu beldesindeki babaevine gelen askeri yetkililer, acı haberi şehidin ailesine verdi.
ŞEHİDİN BABAEVİ DUYGULANDIRDI
Gözyaşlarına hakim olamayan aile fertlerini, jandarma personeli ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı görevliler teselli etti. Türk bayraklarıyla bezenen şehidin babaevi ise görenleri duygulandırdı.