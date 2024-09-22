Muş'ta çifte acı! Şehit Maşallah Abakay'ın akrabaları taziye yolunda kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi sırasında Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit oldu.

3

ŞEHİDİN BABAEVİ DUYGULANDIRDI



Gözyaşlarına hakim olamayan aile fertlerini, jandarma personeli ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı görevliler teselli etti. Türk bayraklarıyla bezenen şehidin babaevi ise görenleri duygulandırdı.

