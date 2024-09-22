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Muş'ta çifte acı! Şehit Maşallah Abakay'ın akrabaları taziye yolunda kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Türkiye şehidine ağlarken Muş'tan bir acı haber daha geldi. Şehit Maşallah Abakay'ın taziye yolundaki akrabaları kaza yaptı. Elim olayda 1 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan şehidin Türk bayraklarına bezenen babaevi görenleri duygulandırdı.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 15:47 Güncelleme Tarihi22 Eylül 2024, 15:50
Muş’ta çifte acı! Şehit Maşallah Abakay’ın akrabaları taziye yolunda kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var 1

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi sırasında Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit oldu.

Muş’ta çifte acı! Şehit Maşallah Abakay’ın akrabaları taziye yolunda kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var 2

Muş'un Merkeze bağlı Sungu beldesindeki babaevine gelen askeri yetkililer, acı haberi şehidin ailesine verdi.

Muş’ta çifte acı! Şehit Maşallah Abakay’ın akrabaları taziye yolunda kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var 3

ŞEHİDİN BABAEVİ DUYGULANDIRDI

Gözyaşlarına hakim olamayan aile fertlerini, jandarma personeli ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı görevliler teselli etti. Türk bayraklarıyla bezenen şehidin babaevi ise görenleri duygulandırdı.

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