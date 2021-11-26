Metin Uca seviyesizlikte sınırları zorladı sosyal medyada tepki yağdı: AlçaksınMetinUca

AK Partili Yusuf Özoğul, sözde hayat pahalılığından dem vurarak gençleri sokağa dökmek ve sokakları karıştırmak isteyenlere karşı "Sokağa dökülen hadsizlere 15 Temmuz'u hatırlatırım" şeklinde bir paylaşımda bulundu. CHP tayfasının favori ekran yüzlerinden Metin Uca, Özoğul'un sözlerini hedef alarak aşağılık bir ifade kullandı.