HAVA DURUMU | Meteoroloji'den o illere kar uyarısı! Bu hafta sonuna dikkat!
Son dakika haberleri... Havanın bir anda soğumasının ardından vatandaş "Hava nasıl olacak?" "Hafta sonu hava nasıl olacak?", "Kar yağacak mı?" sorularının yanıtını aramaya başladı. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul, Yalova, Sakarya ile Gümüşhane ve Bayburt'un da aralarında bulunduğu çok sayıda il için kar ve sağanak yağış uyarısı yaptı. İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftaya ait hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya ve Marmara'nın güneyi, Ege'nin kıyı ve kuzey kesimleri, Antalya çevreleri ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıkların yarından itibaren bazı bölgelerde artması beklenirken, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, zamanla Ege Bölgesinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji; İstanbul, Yalova, Sakarya ile Gümüşhane ve Bayburt'un da aralarında bulunduğu çok sayıda il için kar ve sağanak yağış uyarısı yaptı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu, Trakya ile bölgenin güney kesimlerinin yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 2°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL 7°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, Avrupa yakasının yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 2°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KOCAELİ 7°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu