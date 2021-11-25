Müslüme gibi cansız bedeni bulunmuştu! 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in avukatı dikkat çeken detayı gözler önüne serdi: Leyla’nın annesi...

Anne baştan beri şikayetçiydi ve davanın hiçbir aşamasında şikayetini geri almadı. Dolayısıyla annenin katılma talebi mahkemece kabul edildiği için, katılan vekili olarak dosyanın bir üst mahkeme olan Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi tarafından incelenmesi için istinaf dilekçesini sundum.