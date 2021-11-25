Müslüme gibi cansız bedeni bulunmuştu! 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in avukatı dikkat çeken detayı gözler önüne serdi: Leyla'nın annesi...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müslüme gibi günlerce aranan ve cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in avukatı beraat eden 7 sanık için itirazda bulunmuştu. Aydemir'in anne ve babasının avukatı Erdoğan Tunç davanın seyrine ilişkin bir detaya daha dikkat çekti. Tunç, "Anne baştan beri şikayetçiydi ve davanın hiçbir aşamasında şikayetini geri almadı" dedi.
Leyla Aydemir'in davasında 7 sanığın beraat edilmesinin ardından Leyla Aydemir'in anne ve babasının avukatı Erdoğan Tunç, karara itiraz ettiklerini belirterek, "Anne baştan beri şikayetçiydi ve davanın hiçbir aşamasında şikayetini geri almadı" dedi.
Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında 7 sanığın beraat edilmesinin ardından Leyla Aydemir'in anne ve babasının avukatı Erdoğan Tunç, beraat kararına itiraz ettiklerini ve Leyla'nın annesi olan Şükran Aydemir'in başından beri şikayetçi olduğunu ve şikayetini davanın hiçbir aşamasında geri çekmediğini belirtti.
"VİCDANLARI TATMİN EDEN BİR KARAR OLMAMASINDAN DOLAYI İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURDUM"
Avukat Tunç, yerel mahkemenin tüm sanıklar bakımından verdiği beraat kararlarının usul ve esas bakımından hatalı olduğunu söyleyerek, "Öncelikle davanın başından itibaren yanlış bilinen bazı hususlar var. Bu hususlardan ilki anne Şükran Aydemir'in şikayetçi olmadığı yönündeki yanlış bilgidir.