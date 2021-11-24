Müge Anlı’da aranan Müslüme Yağal’la ilgili şoke eden detay: Tek başına yaşaması mümkün değil

Müslüme'nin cesedi, Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Burada yapılan otopsinin ardından Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

