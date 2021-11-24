Müge Anlı'da aranan Müslüme Yağal'la ilgili şoke eden detay: Tek başına yaşaması mümkün değil
Müge Anlı'da aranan Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Müslüme'nin vücudunda öldürücü travmatik lezyon görülmediği, cesedinin üzerinde larvalar oluştuğu belirtildi. 10 Kasım'ı 11 Kasım'a bağlayan gece, saatte 50 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle bölgede hissedilen sıcaklığın 11 dereceye düştüğü kaydedildi. Bu bilgileri değerlendiren Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, Müslüme'nin bu koşullarda dağda 10 gece geçirmesini bırakın, 1-2 gece bile yaşaması pek olası değildir. 24 saat içinde hayatını kaybeder" dedi.
Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da Gülnar ilçesi 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu. En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesinin yardım çağrısı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ANNE YAĞAL: NEDEN TUTUKLANDI, BİLMİYORUM
Müslüme'nin cesedinin bulunduğu gün jandarma ekipleri, annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında olduğu 9 yakınını gözaltına aldı. Anneanne Yağal, gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Şüpheli sıfatıyla gözaltında ve karakolda 3 gece geçiren şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 22 Kasım'da adliyeye sevk edildi. Müslüme'nin ölümünde 'şüpheli' sıfatıyla sevk işlemi yapılan dede Hasan Yağal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 7 aile üyesi ise savcılıkça serbest bırakıldı.