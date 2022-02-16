Arap medyası Başkan Erdoğan’ın BAE ziyaretini konuşuyor: Bölgenin refahına öncülük ediyor

Haberde, BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid Al Maktum'un da Başkan Erdoğan ile görüşmesinde, "BAE ve Türkiye'nin öncülüğünde bölgeye büyük bir istikrar ve refahın gelmesinden umutluyum." şeklindeki sözleriyle bunu teyit ettiği kaydedildi.