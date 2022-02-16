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Haberler Güncel Arap medyası Başkan Erdoğan'ın BAE ziyaretini konuşuyor: Bölgenin refahına öncülük ediyor

Arap medyası Başkan Erdoğan'ın BAE ziyaretini konuşuyor: Bölgenin refahına öncülük ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyaret, BAE ve Arap basınında yankı uyandırdı. Arap medyası ziyareti, Erdoğan'ın "Körfez Bölgesi'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz" ifadeleri üzerinden gördü. BAE merkezli El-Vatan gazetesi, ziyareti "BAE ve Türkiye bölgenin refahına öncülük ediyor" manşetiyle okuyucularına sundu. Gazete, her iki ülkenin de enerji, gelişmiş program ve projeleriyle bölgesel kalkınmanın lokomotifi olabileceğine vurgu yaptı.

16.02.2022 11:35 - Son Güncelleme: 16.02.2022 11:37
Arap medyası Başkan Erdoğan’ın BAE ziyaretini konuşuyor: Bölgenin refahına öncülük ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyaret, BAE ve Arap basınında yankı uyandırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arap medyası Başkan Erdoğan’ın BAE ziyaretini konuşuyor: Bölgenin refahına öncülük ediyor

Başkan Erdoğan'ın ülkeye ziyaretini birkaç gündür manşetlerine taşımaya devam eden BAE'deki günlük gazeteler, iki ülkenin bölgesel zorluklara karşı barışa katkı sağlama inancına sahip olduğuna dikkati çekti.

Arap medyası Başkan Erdoğan’ın BAE ziyaretini konuşuyor: Bölgenin refahına öncülük ediyor

Arap medyası ise ziyareti, Erdoğan'ın "Körfez Bölgesi'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz" ifadeleri üzerinden gördü.

Arap medyası Başkan Erdoğan’ın BAE ziyaretini konuşuyor: Bölgenin refahına öncülük ediyor

"BAE VE TÜRKİYE BÖLGENİN REFAHINA ÖNCÜLÜK EDİYOR"
BAE merkezli El-Vatan gazetesi, ziyareti "BAE ve Türkiye bölgenin refahına öncülük ediyor" manşetiyle okuyucularına sundu. Gazete, her iki ülkenin de enerji, gelişmiş program ve projeleriyle bölgesel kalkınmanın lokomotifi olabileceğine vurgu yaptı.

Arap medyası Başkan Erdoğan’ın BAE ziyaretini konuşuyor: Bölgenin refahına öncülük ediyor

Haberde, BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid Al Maktum'un da Başkan Erdoğan ile görüşmesinde, "BAE ve Türkiye'nin öncülüğünde bölgeye büyük bir istikrar ve refahın gelmesinden umutluyum." şeklindeki sözleriyle bunu teyit ettiği kaydedildi.

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