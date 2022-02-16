Arap medyası Başkan Erdoğan'ın BAE ziyaretini konuşuyor: Bölgenin refahına öncülük ediyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyaret, BAE ve Arap basınında yankı uyandırdı. Arap medyası ziyareti, Erdoğan'ın "Körfez Bölgesi'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz" ifadeleri üzerinden gördü. BAE merkezli El-Vatan gazetesi, ziyareti "BAE ve Türkiye bölgenin refahına öncülük ediyor" manşetiyle okuyucularına sundu. Gazete, her iki ülkenin de enerji, gelişmiş program ve projeleriyle bölgesel kalkınmanın lokomotifi olabileceğine vurgu yaptı.
16.02.2022 11:35
- Son Güncelleme: 16.02.2022 11:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyaret, BAE ve Arap basınında yankı uyandırdı.
Başkan Erdoğan'ın ülkeye ziyaretini birkaç gündür manşetlerine taşımaya devam eden BAE'deki günlük gazeteler, iki ülkenin bölgesel zorluklara karşı barışa katkı sağlama inancına sahip olduğuna dikkati çekti.
Arap medyası ise ziyareti, Erdoğan'ın "Körfez Bölgesi'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz" ifadeleri üzerinden gördü.