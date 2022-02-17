HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 15 ile kar uyarısı! O güne dikkat! İstanbul’a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu ile zamanla güneybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.