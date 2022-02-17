HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 15 ile kar uyarısı! O güne dikkat! İstanbul'a kar yağacak mı?
Kar yağacak mı? sorusunun yanıtı her gün araştırılırken Meteoroloji'den o illere kritik uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 - 20 Şubat tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre; bazı illerde cuma ve cumartesi günü kar yağışı bekleniyor. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu ile zamanla güneybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 - 20 Şubat tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre; bazı illerde cuma ve cumartesi günü kar yağışı bekleniyor. Çarşamba ve perşembe günü iç kesimlerde sisli havanın hâkim olması beklenirken kıyı kesimlerde de güneşli hava görülecek. Cuma ve cumartesi günü ise 15 ilde kar yağışı bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.