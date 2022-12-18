Muhalefet aday yarışında, AK Parti hizmet telaşında: 2023'te 13 dev eser
Muhalefet aday belirlemek için kendi için siyasi rekabeti zirveye taşıdı. Vatandaşa yeni hizmetler sunma bir yana mevcut projeleri bile işletemeyen muhalefet, kısır siyasi rekabet ve polemiklerin içinde debelenip duruyor. Diğer tarafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise; peş peşe dev yatırımları halkın hizmetine açmaya devam ediyor. AK Parti'nin 2023 yılı içinde de hizmet yarışı devam edecek ve doğalgazdan nükleere, ulaşımdan yapay zekaya kadar 13 büyük yatırım daha vatandaşın hizmetine sunulacak.
18.12.2022 08:37 - Son Güncelleme: 18.12.2022 08:37
TBMM Genel Kurulu'nda bütçenin son görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 yılı bütçesinin TBMM'ye sunulması ve kabulü arasında geçen 2 aylık sürede hizmete giren projelerin listesini verirken, Türkiye Yüzyılı programı kapsamında 2023 yılında hayata geçecek olanları da tek tek sıraladı.
İşte o 13 dev proje:
TOGG YOLLARDA
Elektrikli araç piyasasında küresel marka olma hedefiyle hayata geçirilen ve nesnelerin interneti altyapısına sahip olan yerli otomobil TOGG, 2023 Mart ayında yollarda olacak.