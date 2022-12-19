HAVA DURUMU | İstanbul’a kar geliyor! Meteoroloji’den 10 kente uyarı! 12 derece birden düşecek! | 19 Aralık hava durumu
Son dakika haberi! Soğuk hava dalgasının etkili olduğu bugünlerde hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara Bölgesi için kar yağışı uyarısı verildi. Bugün itibarıyla hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek. Marmara'nın doğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışları görülecek. İstanbul dahil 10 kent için sarı alarm verildi. Öte yandan Meteoroloji Marmara Bölgesi'ni fırtına için de uyardı. İşte hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece azalmasının beklendiği ifade edilerek, çarşamba günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı kaydedildi.
İSTANBUL'A KAR GELİYOR! METEOROLOJİ'DEN 10 KENTE UYARI! VİDEO İZLE
Açıklamada, rüzgarın, bugün ve salı günü Marmara Bölgesi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Soğuk havayla birlikte bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi beklendiği kaydedilerek, 3 gün İstanbul'da beklenen hava sıcaklıklarının, bugün 7-8, salı 5-9, çarşamba günü ise 7-11 derece civarında olmasının beklendiği bildirildi. Yetkililer, hafta başında Marmara Bölgesi'ni etkilemesi beklenen soğuk hava, yer yer kar yağışları ile kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
METEOROLOJİ'DEN MARMARA'YA FIRTINA UYARISI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre bugün ve yarın Marmara ve Ege'nin batısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa, Kuzey Ege kıyılarında yer yer 80 km/sa) beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI
İstanbul Valiliği de Twitter hesabından bir paylaşım yaparak fırtına uyarısında bulundu. Uyarıda şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; Marmara Denizi'nde rüzgâr pazartesi günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın; Salı akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bekleniyor."
EGE DENİZİ'NDE 'FIRTINA' UYARISI
Ege Denizi'nde pazartesi ve salı günü beklenen fırtınaya karşı uyarı yapıldı.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre; Güney Ege Denizi'nde pazartesi günü saat 13.00'ten itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtınanın etkili olacağı belirtildi. Fırtınanın, 21 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'e kadar süreceği bildirildi. Deniz ulaşımındaki aksamalara karşı denizciler ile bölge halkı uyarıldı.
Peki, pazartesi günü hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 19 Aralık hava durumu raporu.
Yapılan en son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, ile Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Ardahan ve Erzincan çevreleri, Çanakkale ve Kırklareli'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Trakya'nın yüksek kesimleri, Bursa, Bilecik ve Kütahya'nın yüksekleri, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde ülkemizin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derece azalacağı ve mevsim normallerine düşeceği, Akdeniz ile Doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman fırtına(40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.