HAVA DURUMU | İstanbul’a kar geliyor! Meteoroloji’den 10 kente uyarı! 12 derece birden düşecek! | 19 Aralık hava durumu

Açıklamada, rüzgarın, bugün ve salı günü Marmara Bölgesi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Soğuk havayla birlikte bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi beklendiği kaydedilerek, 3 gün İstanbul'da beklenen hava sıcaklıklarının, bugün 7-8, salı 5-9, çarşamba günü ise 7-11 derece civarında olmasının beklendiği bildirildi. Yetkililer, hafta başında Marmara Bölgesi'ni etkilemesi beklenen soğuk hava, yer yer kar yağışları ile kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

METEOROLOJİ'DEN MARMARA'YA FIRTINA UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre bugün ve yarın Marmara ve Ege'nin batısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa, Kuzey Ege kıyılarında yer yer 80 km/sa) beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği de Twitter hesabından bir paylaşım yaparak fırtına uyarısında bulundu. Uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; Marmara Denizi'nde rüzgâr pazartesi günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın; Salı akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bekleniyor."