Muğla'da orman yangını! 2 hektar alan zarar gördü 09.11.2019 17:44

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Arsa Mahallesi'ndeki bir tarlada başlayan anız yangını kısa sürede ormana sıçradı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık iki saatte kontrol altına alınan yangında 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.