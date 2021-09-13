Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtileri yine değişti! Eğer bu 5 belirtiyi yaşıyorsanız…
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde 2019 yılında ortaya çıkan ve dünyayı 2 yıldır resmen esir alan koronavirüs hakkında yeni bir araştırma daha ortaya çıktı. Koronavirüsün bilinen en yaygın belirtileri yine değişti. İngiltere'den gelen son araştırma raporuna göre, varyantların ardından koronavirüsün en yaygın belirtileri aşı olan kişilerde farklılaşıyor. İşte son zamanlarda koronavirüsün en yaygın 5 belirtisi
İlk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Haliyle bu varyant küresel vaka artışının bir numaralı nedeni olarak gösteriliyor.
AŞI OLANLARA UYARI
Uzmanlar bir süredir çift aşılı kişilerin de Delta'ya yakalanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Zira aşı olmak size kat kat daha fazla koruma sağlarken, yine de virüse yakalanabilir ve hatta bunu çevrenize bulaştırabilirsiniz.
Hürriyet'te yer alan habere göre İngiltere'den gelen son rapor ise varyantlar ve aşı olan kişilerde farklı semptomların görülmesi nedeniyle corona virüs belirtilerinin değiştiğine işaret ediyor.
BU 5 SEMPTOMA DİKKAT
İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, burun akıntısı, baş ağrısı, hapşırma, boğaz ağrısı ve koku kaybı son dönemin en yaygın 5 semptomu arasında gösteriliyor ve uzmanlar bu belirtilere sahip olan kişilerin aşılı olsun ya da olmasın mutlaka test yaptırmaları gerektiğinin altını çiziyor.