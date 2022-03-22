Muğla'da doktor ile uzman çavuş arasında darp gerginliği yaşanmıştı: Doktorların yazışmaları gerçeği gösterdi
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçtiğimiz günlerde doktor Tahir Tarımer ile Uzman Çavuş Ali Aladağlı arasında bir gerginlik yaşanmış ve olayın ardından doktor Tarımer, Aladağlı'nın kendisini darp ettiğini öne sürmüştü. Yaşanan olayların ardından gerçek ortaya çıkarken doktorların Whatsapp üzerinden yaptığı konuşmalar ortaya çıktı. Yapılan konuşmalarda Aladağlı'nın kimlik bilgilerini paylaşıldıktan sonra 'Belleğimize kazına', 'Hastane kaydı bir daha yapılmamalı' gibi sözler kullanıldı.
22.03.2022 20:01 - Son Güncelleme: 22.03.2022 20:15
Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Ali Aladağlı, 14 Mart'ta, saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aladağlı, kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli doktor Tahir Tarımer ile tartıştı.
Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını söyleyen Tarımer, darp raporu alıp Aladağlı'dan şikayetçi oldu. Ali Aladağlı da darp raporu aldı. Apandisit teşhisi konulan Aladağlı, ameliyat edildi.