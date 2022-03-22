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Haberler Güncel Muğla'da doktor ile uzman çavuş arasında darp gerginliği yaşanmıştı: Doktorların yazışmaları gerçeği gösterdi

Muğla'da doktor ile uzman çavuş arasında darp gerginliği yaşanmıştı: Doktorların yazışmaları gerçeği gösterdi

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçtiğimiz günlerde doktor Tahir Tarımer ile Uzman Çavuş Ali Aladağlı arasında bir gerginlik yaşanmış ve olayın ardından doktor Tarımer, Aladağlı'nın kendisini darp ettiğini öne sürmüştü. Yaşanan olayların ardından gerçek ortaya çıkarken doktorların Whatsapp üzerinden yaptığı konuşmalar ortaya çıktı. Yapılan konuşmalarda Aladağlı'nın kimlik bilgilerini paylaşıldıktan sonra 'Belleğimize kazına', 'Hastane kaydı bir daha yapılmamalı' gibi sözler kullanıldı.

22.03.2022 20:01 - Son Güncelleme: 22.03.2022 20:15
Muğla’da doktor ile uzman çavuş arasında darp gerginliği yaşanmıştı: Doktorların yazışmaları gerçeği gösterdi

Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Ali Aladağlı, 14 Mart'ta, saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Muğla’da doktor ile uzman çavuş arasında darp gerginliği yaşanmıştı: Doktorların yazışmaları gerçeği gösterdi

Buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aladağlı, kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli doktor Tahir Tarımer ile tartıştı.

Muğla’da doktor ile uzman çavuş arasında darp gerginliği yaşanmıştı: Doktorların yazışmaları gerçeği gösterdi

Olaya hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Tarımer, tartışmada Aladağlı tarafından darbedildiğini ileri sürdü.

Muğla’da doktor ile uzman çavuş arasında darp gerginliği yaşanmıştı: Doktorların yazışmaları gerçeği gösterdi

Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını söyleyen Tarımer, darp raporu alıp Aladağlı'dan şikayetçi oldu. Ali Aladağlı da darp raporu aldı. Apandisit teşhisi konulan Aladağlı, ameliyat edildi.

Muğla’da doktor ile uzman çavuş arasında darp gerginliği yaşanmıştı: Doktorların yazışmaları gerçeği gösterdi

SİNİRLENEREK BENİ İTİP, BOĞAZIMI SIKTI
Doktor Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını şöyle anlattı:

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