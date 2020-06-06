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Muğla Büyükşehir Belediyesi 800 metrelik meydan düzenlemesini aylardır bitiremedi! Vatandaş isyanda

Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını ardından normalleşme sürecini yaşayan Türkiye'nin gözde tatil yeri Bodrum'un başı 800 metre ile dertte… Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin aylardır bitiremediği Bodrum Yat Limanı Altyapı ve Meydan Düzenlemesi'nin sürmesi tepkiye neden oldu. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberi.

06.06.2020 17:46 - Son Güncelleme: 06.06.2020 17:46
Muğla Büyükşehir Belediyesi 800 metrelik meydan düzenlemesini aylardır bitiremedi! Vatandaş isyanda

Çin'den tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgını ardından normalleşme süreci ile birlikte turizm sezonu açıldı.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi 800 metrelik meydan düzenlemesini aylardır bitiremedi! Vatandaş isyanda

Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte dünya incisi Bodrum'un gündemi Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bir türlü bitmeyen 800 metrelik düzenlemişiyle çalkalanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 800 metrelik meydan düzenlemesini aylardır bitiremedi! Vatandaş isyanda

Sabah sahil yürüyüşünü bile etkileyen ve aylardır bitmeyen Bodrum Yat Limanı Altyapı ve Meydan Düzenlemesi'nin bir an önce bitmesini isteyen Bodrumlular sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 800 metrelik meydan düzenlemesini aylardır bitiremedi! Vatandaş isyanda

Turizm sezonu başlamasına rağmen en gözde merkez sahilin inşaat ve malzeme ile dolu olması esnaf tarafından da protesto edilmeye başlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 800 metrelik meydan düzenlemesini aylardır bitiremedi! Vatandaş isyanda

HAYRETTİN ŞAŞMAZ/SABAH

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