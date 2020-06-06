Muğla Büyükşehir Belediyesi 800 metrelik meydan düzenlemesini aylardır bitiremedi! Vatandaş isyanda
Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını ardından normalleşme sürecini yaşayan Türkiye'nin gözde tatil yeri Bodrum'un başı 800 metre ile dertte… Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin aylardır bitiremediği Bodrum Yat Limanı Altyapı ve Meydan Düzenlemesi'nin sürmesi tepkiye neden oldu. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberi.
06.06.2020 17:46
- Son Güncelleme: 06.06.2020 17:46
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