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Korkutan haber geldi! Kene vakalarının artışını meğer koronavirüs etkilemiş

Gelen son dakika haberlerine göre; her sene yaz mevsiminde görmeye alışık olduğumuz keneler sıcak havanın etkisiyle birlikte bu yıl daha erken ortaya çıktı..Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının sayısal artışında koronavirüs yoğunlaşılmasının etkili olduğunu belirterek, "Bu dönemde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin azalması ve yeterli ilaçlamaların yapılmamasının da kene sayısını artırdığını düşünüyoruz" dedi.

06.06.2020 15:11 - Son Güncelleme: 06.06.2020 15:34
Korkutan haber duyuruldu! Kene vakalarının artışını meğer koronavirüs etkilemiş

SCÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, KKKA hastalığının Türkiye'de ilk olarak Tokat'ta bir hemşirede rastlandığını, özellikle Tokat, Sivas, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Yozgat illerini içerisine alan bir bölgelerde çok yoğun bir şekilde kene popülasyonu olduğunu, bölge şartlarının hayvanların üremesine uygun ortam oluşturduğunu söyledi.

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Korkutan haber duyuruldu! Kene vakalarının artışını meğer koronavirüs etkilemiş

Bu yıl bölgede vakaların normalden daha erken görülmeye başladığını ifade eden Prof. Dr. Çetin, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi de bu noktada dünyadaki en iyi tedaviyi yapan hastane konumundadır. Geçen yıldan 1,5 ay daha erken bir şekilde kene popülasyonu ve vakalarımız çok hızla arttı.

Korkutan haber duyuruldu! Kene vakalarının artışını meğer koronavirüs etkilemiş

Geçen yılki rakamlarımızın 6-7 katı daha fazla vakamız var. Eğer tedbir alınmaz ise bu sene kene vakalarının çok fazla sayıda göreceğimizi ve hasta sayımızın da yine aynı şekilde çok yüksek olacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

Korkutan haber duyuruldu! Kene vakalarının artışını meğer koronavirüs etkilemiş

'KORONAVİRÜS ETKİLEDİ'
Prof. Dr. Çetin, bu yıl kene popülasyonunun artmasında tarımsal ve hayvansal ilaçlamanın azalmasının da etkili olduğunu belirterek, "Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin azalması ve yeterli ilaçlamaların yapılmamasının da kene sayısını artırdığını düşünüyoruz.

Korkutan haber duyuruldu! Kene vakalarının artışını meğer koronavirüs etkilemiş

Kene popülasyonu çok hızlı ürüyor. 1 keneden 300-500 kenenin ürediğini biliyoruz. Bununla mücadele hızlı yapılmazsa, kene bizim mücadelemizden daha hızlı bir şekilde çoğalır ve vaka sayımız artar.

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