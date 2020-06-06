Korkutan haber geldi! Kene vakalarının artışını meğer koronavirüs etkilemiş
Gelen son dakika haberlerine göre; her sene yaz mevsiminde görmeye alışık olduğumuz keneler sıcak havanın etkisiyle birlikte bu yıl daha erken ortaya çıktı..Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının sayısal artışında koronavirüs yoğunlaşılmasının etkili olduğunu belirterek, "Bu dönemde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin azalması ve yeterli ilaçlamaların yapılmamasının da kene sayısını artırdığını düşünüyoruz" dedi.
06.06.2020 15:11
- Son Güncelleme: 06.06.2020 15:34
SCÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, KKKA hastalığının Türkiye'de ilk olarak Tokat'ta bir hemşirede rastlandığını, özellikle Tokat, Sivas, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Yozgat illerini içerisine alan bir bölgelerde çok yoğun bir şekilde kene popülasyonu olduğunu, bölge şartlarının hayvanların üremesine uygun ortam oluşturduğunu söyledi.
Bu yıl bölgede vakaların normalden daha erken görülmeye başladığını ifade eden Prof. Dr. Çetin, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi de bu noktada dünyadaki en iyi tedaviyi yapan hastane konumundadır. Geçen yıldan 1,5 ay daha erken bir şekilde kene popülasyonu ve vakalarımız çok hızla arttı.
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