Korkutan haber geldi! Kene vakalarının artışını meğer koronavirüs etkilemiş

Geçen yılki rakamlarımızın 6-7 katı daha fazla vakamız var. Eğer tedbir alınmaz ise bu sene kene vakalarının çok fazla sayıda göreceğimizi ve hasta sayımızın da yine aynı şekilde çok yüksek olacağını öngörüyoruz" diye konuştu.