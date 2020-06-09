Açılışını Başkan Erdoğan gerçekleştirmişti... Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi ilk hastalarını almaya başladı
Pandemi hastanesi olarak hizmet vermesi planlanan ve 35 günde restorasyonu tamamlanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi (Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi) ilk hastalarını almaya başladı. Tarihi hastanenin acil servisine son 24 saatte 15 hasta muayene olmaya geldi. Havadan drone ile görüntülenen hastaneye günlük 100 kişinin muayene için gelmesi bekleniyor.
Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında hizmet vermesi planlanan İstanbul'un en eski hastanelerinden birisi olan Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesinin restorasyon çalışmaları 35 günün ardından tamamlanmıştı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen hastaneye Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi ismi verilmişti.
Ayrıca günde yaklaşık 100 civarında hastaya hizmet vermeyi planlayan hastane, poliklinikler içinde yaklaşık 400-500 kişi civarında hasta potansiyeli barındırıyor. Öte yandan tomografi odasının yer aldığı hastanede yerli ve milli dijital röntgen cihazı bulunuyor. Açılışının ardından ilk hastalarını kabul etmeye başlayan hastaneye son 24 saatte 15 hasta muayene olmak amacıyla geldi.
"GÜNLÜK YAKLAŞIK 100 CİVARINDA HASTA BEKLİYORUZ"
Hastanenin hizmet vermeye başladığını ve günlük yaklaşık 100 civarında hasta beklediklerini ifade eden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri 5. Bölge Başkanı Op. Dr. Gürhan Çelik, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ile rekor denilebilecek sürede 35 günde hastanemiz hazır hale getirildi. Civar nüfusu da göz önüne aldığımızda bizim yaptığımız çalışmalar neticesinde günlük yaklaşık 100 civarında hasta bekliyoruz.