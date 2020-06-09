Açılışını Başkan Erdoğan gerçekleştirmişti... Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi ilk hastalarını almaya başladı

"GÜNLÜK YAKLAŞIK 100 CİVARINDA HASTA BEKLİYORUZ"

Hastanenin hizmet vermeye başladığını ve günlük yaklaşık 100 civarında hasta beklediklerini ifade eden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri 5. Bölge Başkanı Op. Dr. Gürhan Çelik, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ile rekor denilebilecek sürede 35 günde hastanemiz hazır hale getirildi. Civar nüfusu da göz önüne aldığımızda bizim yaptığımız çalışmalar neticesinde günlük yaklaşık 100 civarında hasta bekliyoruz.