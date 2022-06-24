Müge Anlı’da günlerce konuşulan Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme! Osman Büyükşen’e suç duyurusu
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce konuşulan Metin-Necla Büyükşen çifti cinayetinin azmettiricisi olduğu iddiasıyla iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Abdullah Başdemir, Osman Büyükşen hakkında suç duyurusunda bulundu.
Türkiye'nin yıllarca konuştuğu cinayet, merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesinde yaşandı. Büyükşen çiftinin evlerine giren kar maskeli şüpheli Metin ve Necla Büyükşen'i vurarak öldürürken, kızları Fatma Büşra'yı (25) darp etti.
BÜYÜKŞEN CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME
Olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyonda cinayeti azmettirdiği ileri sürülen Abdullah Başdemir (47), sevgilisi Esra Taş (28) ile onlara yardım ettiği belirtilen Zekeriya Okşen (40) ile 2 ay önce yapılan operasyonda gözaltına alınan Ertuğrul Çelik(47) ise cinayeti işleyen kişi olarak tutuklanmıştı.
OSMAN BÜYÜKŞEN TWEET ATMIŞTI
Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş'ın tutuklanmasının ardından Büyükşen çiftinin doktor oğulları Osman, sosyal medya hesabından 17 Temmuz 2021 tarihinde attığı tweette şu ifadeleri kullanmıştı:
"BU İTLERİN BAYRAMINI KUTLAYAN..."
"Bu şerefsizlerin dostu kim ise benim düşmanımdır. Bu itlerin bayramını kutlayan, destek veren, yanındayız diyen kim var ise anne babamı sevmiş ve onlara olan tüm toplumu da kendine düşman edilmiş olur.
Biz çokuz, biz haklıyız. Uyarını yapayım ki tarafınızı doğru seçin!"
Sabah'ta yer alan habere göre, Bunun üzerine harekete geçen Başdemir'in avukatı Osman Büyükşen ile bu tweeti alıntılayan kişiler hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.