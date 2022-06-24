Müge Anlı’da günlerce konuşulan Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme! Osman Büyükşen’e suç duyurusu

"BU İTLERİN BAYRAMINI KUTLAYAN..."

"Bu şerefsizlerin dostu kim ise benim düşmanımdır. Bu itlerin bayramını kutlayan, destek veren, yanındayız diyen kim var ise anne babamı sevmiş ve onlara olan tüm toplumu da kendine düşman edilmiş olur.

Biz çokuz, biz haklıyız. Uyarını yapayım ki tarafınızı doğru seçin!"