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Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Meral Akşener'in görmediği helikopter: Mİ26! Dünyanın en büyüğü Marmaris'te yangın söndürme çalışmalarında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Marmaris'teki yangını yalan siyasetlerine alet etmiş, uçak yok iddiasında bulunmuştu. Muhalefetin iddialarına bölgede bulunan bakanlardan anında yalanlama gelmişti. Yangını söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ederken çalışmalarda askeri ve sivil anlamda dünyanın en büyük helikopterleri arasındaki Mi26'da görüntülendi.

24.06.2022 10:59 - Son Güncelleme: 24.06.2022 10:59
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Meral Akşener’in görmediği helikopter: Mİ26! Dünyanın en büyüğü Marmaris’te yangın söndürme çalışmalarında

Türkiye' Marmaris'teki yangını anbean takip ederken muhalefetten uçak yalanları peş peşe gelmişti.

Orman yangınlarına müdahale etmek için Türkiye'nin helikopter ve uçak filosunun olmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu "Verin görevi bize, biz yapalım. Biz yapalım, biz bitirelim. Açarız bir kampanya, gece görüşü olan uçağı da helikopteri de getiririz buraya" demişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Meral Akşener’in görmediği helikopter: Mİ26! Dünyanın en büyüğü Marmaris’te yangın söndürme çalışmalarında

AKŞENER DE AYNI YALANA SARILMIŞTI
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında Marmaris'teki dün çıkan yangınla ilgili akla ziyan açıklamalarda bulunarak "yine uçak yok, yine hazırlık yok" ifadelerini kullandı. Orman Genel Müdürlüğü ise Marmaris'teki yangınla ilgili olarak son bilgileri paylaşarak bir nevi Akşener'in sözlerini çürütüp "An itibariyle 688 OGM personeli olmak üzere toplam 1494 personel, 172 arazöz olmak üzere diğer kamu araçları ile toplam 363 araç, 17 OGM dozeri olmak üzere 39 iş makinesi görev yapıyor. 20 Helikopter 14 Uçak olmak üzere 34 hava aracı ve kara ekipleri bölgede mücadele halinde!" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Meral Akşener’in görmediği helikopter: Mİ26! Dünyanın en büyüğü Marmaris’te yangın söndürme çalışmalarında

KONUŞMA SIRASINDA GELEN HELİKOPTER SESİ
Bu konuşma sırasında da CHP Lideri'nin olduğu bölgede yangına müdahale eden helikopterin sesi duyuldu.

CHP Lideri'nin kurmayları da müdahaleyi gözleriyle takip etti.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Meral Akşener’in görmediği helikopter: Mİ26! Dünyanın en büyüğü Marmaris’te yangın söndürme çalışmalarında

İŞTE MUHALEFETİN GÖRMEDİĞİ DÜNYANIN EN BÜYÜK UÇAĞI
Marmaris'te devam eden orman yangınına müdahale eden ve dünyanın en büyük helikopterleri arasında gösterilen Mi26 tipi helikopterin alevlerle mücadelesi Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Meral Akşener’in görmediği helikopter: Mİ26! Dünyanın en büyüğü Marmaris’te yangın söndürme çalışmalarında

İlçede salı akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangına havadan ve karadan müdahaleler sürerken Dalaman Havalimanı'nda uçak ve helikopter yoğunluğu yaşanıyor.

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