HAYIRLI CUMALAR RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022! Dualı, kısa, uzun, ayetli, hadisli, Türk bayraklı, anlamlı Cuma mesajları...
Cuma hutbesiyle birlikte cuma mesajları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Kutsal cuma gününün gelmesiyle vatandaşlar yakınlarına cuma mesajlarını yollamak istiyor. Bu noktada resimli cuma mesajları kısa-uzun, bayraklı, anlamlı, ayetli, hadisli, dualı gündemde yer alıyor. İşte SMS, Whatsapp ile sevdiklerinize iletebileceğini 2022 en güzel, özel cuma mesajları ve sözleri...
HAYIRLI CUMALAR RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022! En şık cuma mesajları her hafta yoğun ilgi görüyor. Cuma, İslamiyet'te büyük değer verilen haftalık toplu ibadetin yapıldığı gündür. Cuma suresinde yüce Allah, 'Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.' buyurmaktadır. Bu önemli günde cuma mesajları sıklıkla araştırılıyor. İşte dualı, kısa, uzun, ayetli, hadisli, Türk bayraklı, anlamlı Cuma mesajları...
24 HAZİRAN 2022 CUMA HUTBESİ! KURBAN: TAKVAYA ULAŞMA ARZUSU
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöylebuyuruyor: "Kurbanların ne etleri, ne de kanlarıAllah'a ulaşır; O'na ulaşacak olan sadece sizintakvanızdır..."
Okuduğum hadis-i şerifte ise SevgiliPeygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Âdemoğlu,kurban günlerinde, Allah için kurban kesmektendaha güzel bir amel işleyemez…"
Aziz Müminler!
Zilhicce ayının gölgesi üzerimize düştü. Zilhicce,hac ve kurban günleri gibi çok kıymetli vakitleri içindebarındıran müstesna bir aydır. Bugünkü hutbemizdeinsanlıkla yaşıt olan kurban ibadetinden bahsedelim. Buibadeti eda ederken dikkat etmemiz gereken hususlarıhatırlayalım.
Kıymetli Müslümanlar!
Kurban kurbiyettir; kulun Rabbine yakınlaşmaçabasıdır, takvaya ulaşma arzusudur, ilahi rahmete nailolma gayretidir.
Kurban sadakattir; Cenâb-ı Hakk'ın rızasınıherkesten ve her şeyden üstün tutmaktır.Kurban teslimiyettir; müminin Allah yolundamalını ve canını seve seve feda edebileceğininnişanesidir.
Kurban şükürdür; Rabbimizin verdiği sayısıznimetlerin kadr ü kıymetini bilmektir. Heva ve hevesin,hırs ve tamahın esiri olmamak, Allah'la aramızdakibütün engelleri kaldırmaktır.
Değerli Müminler!
Her ibadette olduğu gibi kurban ibadetinde debelirli şartlar vardır. Akıllı, büluğ çağına ermiş, diniölçülere göre zengin sayılan MüslümanlarPeygamberimiz (s.a.s)'i örnek alarak kurban keserler.Kurban edilecek hayvan ise İslam'ın emrettiği küçükveya büyükbaş hayvanlardan biri olmalıdır. Kurbanınsağlıklı, organları tam ve besili olması hem ibadetaçısından hem de sağlık bakımından önemlidir. Kurbanedilecek hayvan, Peygamberimiz (s.a.s)'in sünnetiyletayin edilen yaş şartını taşımalıdır. Satıcının bu şartlaraözenle riayet etmesi alıcının da gerekli araştırmayıyapması dini ve ahlaki bir sorumluluktur. Diğer yandanhayvan neslinin devamı için dişi hayvanlar tercihedilmemelidir.
Aziz Müslümanlar!
Kurban ibadeti, kurbanlık hayvanın belli günlerdeve kurban niyetiyle usulüne uygun olarak kesilmesiyleeda edilir. Kurbanlık hayvan kesilmeksizin bedeliniinfak etmek suretiyle kurban ibadeti yerine getirilmişolmaz. Bu gibi uygulamalardan kaçınılmalıdır.
Kurban her şeyden önce bir ibadettir, et alımsatımı değildir. Dolayısıyla kurban ibadetini adeta bellikiloda et satışına indirgeyen uygulamalar bu ibadetinmaksadı ve ruhuyla bağdaşmaz. Kesimden önce her birkurbanlık hayvan ve hissedarları muhakkakbelirlenmelidir. Önceden vaat edilen kiloyutamamlamak amacıyla farklı kurbanların etlerinibirbirine karıştırmak asla caiz değildir.