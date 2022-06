HAYIRLI CUMALAR RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022! Dualı, kısa, uzun, ayetli, hadisli, Türk bayraklı, anlamlı Cuma mesajları...

Aziz Müslümanlar!

Kurban ibadeti, kurbanlık hayvanın belli günlerdeve kurban niyetiyle usulüne uygun olarak kesilmesiyleeda edilir. Kurbanlık hayvan kesilmeksizin bedeliniinfak etmek suretiyle kurban ibadeti yerine getirilmişolmaz. Bu gibi uygulamalardan kaçınılmalıdır.

Kurban her şeyden önce bir ibadettir, et alımsatımı değildir. Dolayısıyla kurban ibadetini adeta bellikiloda et satışına indirgeyen uygulamalar bu ibadetinmaksadı ve ruhuyla bağdaşmaz. Kesimden önce her birkurbanlık hayvan ve hissedarları muhakkakbelirlenmelidir. Önceden vaat edilen kiloyutamamlamak amacıyla farklı kurbanların etlerinibirbirine karıştırmak asla caiz değildir.