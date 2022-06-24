HAYIRLI CUMALAR RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022! Dualı, kısa, uzun, ayetli, hadisli, Türk bayraklı, anlamlı Cuma mesajları...

24 HAZİRAN 2022 CUMA HUTBESİ! KURBAN: TAKVAYA ULAŞMA ARZUSU

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöylebuyuruyor: "Kurbanların ne etleri, ne de kanlarıAllah'a ulaşır; O'na ulaşacak olan sadece sizintakvanızdır..."

Okuduğum hadis-i şerifte ise SevgiliPeygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Âdemoğlu,kurban günlerinde, Allah için kurban kesmektendaha güzel bir amel işleyemez…"

Aziz Müminler!

Zilhicce ayının gölgesi üzerimize düştü. Zilhicce,hac ve kurban günleri gibi çok kıymetli vakitleri içindebarındıran müstesna bir aydır. Bugünkü hutbemizdeinsanlıkla yaşıt olan kurban ibadetinden bahsedelim. Buibadeti eda ederken dikkat etmemiz gereken hususlarıhatırlayalım.