HAVA DURUMU | Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Akşam saatlerine dikkat! Kar geliyor! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sabah saatlerinde İstanbul'u sarı kod ile uyarmıştı. Vatandaşlar hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını merakla araştırırken bir uyarı daha geldi. Akşam saatlerinden itibaren Kayseri'nin kuzeyi, Yozgat'ın doğusu ve Sivas'da yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Adana, Mersin, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara bölge geneli, Kıyı Ege ile Kütahya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUUVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara bölge geneli, Kıyı Ege ile Kütahya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre, Çarşamba günü Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinde kuvvetli sağanak yağmur akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimleri başta olmak üzere Kayseri'nin kuzeyi, Yozgat'ın doğusu ve Sivas'da yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ
Çarşamba ve Perşembe günleri Adana'nın doğusu ile Osmaniye çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Trakya Kesimi zamanla bölge genelinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; gece saatlerinde bölgenin kuzey ve batısında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.