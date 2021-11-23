HAVA DURUMU | Meteoroloji’den peş peşe uyarılar! Akşam saatlerine dikkat! Kar geliyor! İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

UYARILAR

KUUVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara bölge geneli, Kıyı Ege ile Kütahya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre, Çarşamba günü Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinde kuvvetli sağanak yağmur akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimleri başta olmak üzere Kayseri'nin kuzeyi, Yozgat'ın doğusu ve Sivas'da yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

Çarşamba ve Perşembe günleri Adana'nın doğusu ile Osmaniye çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.