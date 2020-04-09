Müge Anlı'da beklenen DNA sonucu geldi! Soma canavarının işlediği Özcan Eren cinayetinde ceset parçaları...
Müge Anlı'daki Özcan Eren cinayetinde son dakika gelişmesi! Manisa Soma'da işlenen cinayetin araştırılmasında sona gelindi. Tecrübeli sunucu Müge Anlı Atv ekranlarında işlediği Manisa Soma cinayeti ile şoke olmuştu. İsmail ve Hatice Eren çifti kayıplara karışan oğulları Özcan Eren'i aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurmuş, 7 Şubat'ta sırlarla dolu şekilde ortalardan kaybolan 22 yaşındaki evlatlarının son görüştüğü kişi veteriner Hekim Mehmet Tahta'dan şüphelenmişti. Eren ailesinin şüpheleri doğru çıktı ve veteriner Hekim Tahta cinayeti itiraf etti. Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Gölü ile Aydıncık Baraj Göleti çevresinde bulunan erkeğe ait parçalanmış insan uzuvlarının İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki DNA testi tamamlandı. Cesedin tahmin edildiği gibi Özcan Eren'e ait olduğu tespit edildi.
Polis ve jandarma, kesik kolun Bayat Mahallesi'nden kaçırılan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Özcan Eren'e ait olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı. MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarından Eren'in son olarak ilçe çıkışında, veteriner kliniği sahibi Mehmet Tahta'nın (33) otomobilinde görüldüğü belirlendi. Görüntülerden Tahta'nın ilçeye yalnız döndüğü ortaya çıktı. Tahta'nın cep telefonunun da Sevişler Baraj Gölü'nden sinyal verdiği saptandı. Tüm bu bilgilerin ardından kaçırılan Eren'in dedesinden 450 bin lira fidye istendiği ortaya çıktı.
ŞÜPHELİ VETERİNER GÖZALTINA ALINDI
Kaçırılma olayı ve fidye mektubundaki bazı detaylardan yola çıkan güvenlik güçleri veteriner hekim Tahta'yı yakaladı. Gözaltına alınan Tahta, ifadesinde Özcan Eren'in dedesine gönderilen fidye mektubunu yazdığını ancak cinayeti kendisinin işlemediğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tahta tutuklandı.
CESET PARÇALARI BULUNDU
Kesik kola ait cesedin bulunması için Sevişler Baraj Gölü'nde 17 Mart günü yapılan ve 3 saat süren arama çalışmalarında kesik baş ile ayak ve bacak parçaları, ertesi gün de bacak parçası bulundu. Bu olaydan iki gün sonra da Sevişler Baraj Gölü'ne 42 kilometre mesafedeki Karacakaş Mahallesi Aydıncık Baraj Göleti kenarında boş şişe toplayan bir kişi, diz ve karın bölgesi arasından kesilmiş vücut parçaları buldu. Kesik baş üzerindeki incelemede, tabancayla öldürüldüğü belirlendi. Bir gün sonra da Aydıncık Baraj Göleti'nin yüzeyinde cesedin karın bölgesi ile boyun arasında kalan vücut kısmı bulundu. Tüm vücut parçaları DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.