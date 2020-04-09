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Türkiye'de 9 Nisan koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı kaç oldu? İşte gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan öldürücü Kovid-19 virüsü dünyayı tehdit ediyor. Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinden açıklanıyor. Peki 9 Nisan 2020 tarihinde Kovid-19'da vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu? İşte https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler ile Türkiye'deki gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...

09.04.2020 21:16 - Son Güncelleme: 09.04.2020 21:16
Türkiye'de 9 Nisan koronavirüs Kovid-19 vaka sayısı kaç oldu? İşte gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan öldürücü Kovid-19 virüsü dünyayı tehdit ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'de 9 Nisan koronavirüs Kovid-19 vaka sayısı kaç oldu? İşte gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları

Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinden açıklanıyor.

Türkiye'de 9 Nisan koronavirüs Kovid-19 vaka sayısı kaç oldu? İşte gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları

Peki 9 Nisan 2020 tarihinde Kovid-19'da vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu?

Türkiye'de 9 Nisan koronavirüs Kovid-19 vaka sayısı kaç oldu? İşte gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları

İşte https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler ile Türkiye'deki gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...

Türkiye'de 9 Nisan koronavirüs Kovid-19 vaka sayısı kaç oldu? İşte gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları
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