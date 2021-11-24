HAVA DURUMU | Kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi! İstanbul ve Ankara'ya kar yağacak mı?
Hava sıcaklıklarının giderek düştüğü bugünlerde vatandaşlar "Hava nasıl olacak?" "Kar yağacak mı?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Konuyla ilgili son dakika tahminlerinde bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta Ankara olmak üzere Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun Aralık ayına kar yağışı ile gireceğini bildirdi. 30 Kasım Salı günü başlayacak olan yağışın 1 Aralık'ta tüm yurtta etkili olması bekleniyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre Aralık ayı sürpriz bir Kar Yağışı ile başlayabilir.
Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarında seyredecek ancak 29 Kasım pazartesi gününden itibaren yeniden düşecek.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle 30 Kasım salı günü başkent Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.
1 Aralık çarşamba günü ise tüm Türkiye'de yağış görülecek. Yağışlar Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun tamamında kar, yurdun diğer bölümlerinde ise yağmur şeklinde olacak.
METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ KAR UYARISI
Meteoroloji bugün için "Yağmurla başlayacak yağışın zamanla yüksek kesimleri başta olmak üzere Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Erzurum'da yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışı şeklinde etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklamasını yapmıştı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu, Anadolu yakası yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 10°C
Çok bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 14°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı