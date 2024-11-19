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Sözde Sümerolog İslam düşmanı Muazzez İlmiye Çığ'ın utanç dolu geçmişi

Muazzez İlmiye Çığ, geçtiğimiz günlerde Mersin'de tedavi gördüğü hastanede 110 yaşında hayatını kaybetti. Akademik çevrelerde "Sümerolog" olarak anılan eski devletin alacakaranlığında yer bulmuş proje odakları tarafından şişirilmiş Çığ, geride karanlık bir geçmiş bıraktı. "Sümerler'de tapınak fahişeliği vardı ve sadece fahişeler başını örterdi" diyerek başörtüsünün çıkışını Sümerler'in 'tapınak fahişeleri'ne dayandıran Çığ, bir dönem CIA tarafından finanse edilen HZİ Nöropsikiyatri Vakfı'nın yönetim kurulu başkanılığını da üstlendi. Sabah Gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu bugün köşesinde Muazzez İlmiye Çığ toplumun üzerine kar topu toplayıp nasıl çığ oluşturduğunu yazdı. İşte o yazı...

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 07:20 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 07:45
Sözde Sümerolog İslam düşmanı Muazzez İlmiye Çığ’ın utanç dolu geçmişi

Geçtiğimiz günlerde Mersin'de tedavi gördüğü hastanede 110 yaşında hayatını kaybeden Muazzez İlmiye Çığ, utanç dolu, karanlık geçmişi ile zihinlerde yer edindi. "Sümerolog" olarak tanınan ancak akademik unvanı bulunmayan Çığ, Türkiye'nin yakın tarihindeki önemli dönüm noktalarına tanıklık etti. Çığ'ın karmaşık ilişkileri bu dönemlerdeki tarihsel rolünü daha da karmaşık hale getirdi.

Sözde Sümerolog İslam düşmanı Muazzez İlmiye Çığ’ın utanç dolu geçmişi

KÜTÜPHANE MEMURUYDU

Birçok akademik çevrede "Sümerolog" olarak anılsa da, Muazzez İlmiye Çığ'ın üniversitelerde hiçbir resmi akademik unvanı bulunmaktaydı. Ancak 28 Şubat sürecinin mimarlarından İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu'nun kütüphane memurluğu yapan Çığ'a hiç hak etmediği halde "Fahri Doktora" unvanı verdiği öğrenildi. Bu durum, Türkiye'nin akademik çevrelerinde uzun yıllar süren tartışmalara yol açtı.

Sözde Sümerolog İslam düşmanı Muazzez İlmiye Çığ’ın utanç dolu geçmişi

MAHKUMLARIN KOBAY OLARAK KULLANILMASINA ÖNCÜLÜK ETTİ

Çığ'ın darbe sonrası kurulan ve CIA tarafından finanse edilen HZİ Nöropsikiyatri Vakfı'nın faaliyetleri de oldukça dikkat çekiciydi. Çığ, bu vakıfta özellikle zindanlardaki siyasi mahkumların "kobay" olarak kullanılmasına öncülük etti.

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