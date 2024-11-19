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METEOROLOJİDEN 10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI: Kar yağışı geliyor! Marmara da etkilenecek! Bugün hava durumu nasıl? İl il liste...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu hafta için hem lodos hem de kar yağışı konusunda vatandaşları uyardı. Çarşamba günü başlayıp üç gün boyunca etkili olacak lodos nedeniyle sıcaklıklar aniden yükselip ardından hızla düşecek. Öte yandan birçok kentte kar yağışının etkili olması da bekleniyor.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 06:52 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 06:52
METEOROLOJİDEN 10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI: Kar yağışı geliyor! Marmara da etkilenecek! Bugün hava durumu nasıl? İl il liste...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde etkili olması beklenen yağış ve kar yağışı nedeniyle yeni uyarılar yayımladı. Bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olması beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Meteoroloji ayrıca 10 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

METEOROLOJİDEN 10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI: Kar yağışı geliyor! Marmara da etkilenecek! Bugün hava durumu nasıl? İl il liste...

Yağışlar Hangi Bölgelerde Etkili Olacak?

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde aralıklı yağışlar bekleniyor.

METEOROLOJİDEN 10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI: Kar yağışı geliyor! Marmara da etkilenecek! Bugün hava durumu nasıl? İl il liste...

Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak,
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzey ile doğusunda karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

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