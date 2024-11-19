METEOROLOJİDEN 10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI: Kar yağışı geliyor! Marmara da etkilenecek! Bugün hava durumu nasıl? İl il liste...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde etkili olması beklenen yağış ve kar yağışı nedeniyle yeni uyarılar yayımladı. Bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olması beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Meteoroloji ayrıca 10 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Yağışlar Hangi Bölgelerde Etkili Olacak? Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde aralıklı yağışlar bekleniyor.