MSÜ tercihleri ne zaman? 2019 ÖSYM MSÜ taban tavan, baraj puanı açıklandı mı? Puan hesaplama nasıl yapılır?
MSÜ tercihleri için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından MSÜ sınav sonuçları 26 Nisan'da açıklandı. MSÜ sonuçlarının açıklanmasının ardından taban ve baraj puanı en çok aranılanlar arasında yer aldı. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ taban ve tavan punları ile baraj puanı açıklandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tavan puanları merak edilenler arasında yer alıyor. MSÜ baraj puanı, sınav sonucunun açıklanmasının ardından araştırılıyor. MSÜ taban puanları içerisinde yer alan harp okullarını tercih edecek olan adaylar tercih işlemlerini ne zaman yapacaklar? MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ taban ve tavan ile baraj puanı açıklandı mı? 2019 MSÜ puan hesaplama nasıl yapılır? İşte 2019 MSÜ ile ilgili merak edilenler...
MSÜ TABAN-TAVAN VE BARAJ PUANI AÇIKLANDI MI?
Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih işlemlerini yapacaklar. Tercih işlemlerini yapmak isteyen adaylar taban-tavan ve baraj puanını merak ediyor. Ancak, MSÜ tercih kılavuzu henüz yayınlanmadığı için taban-tavan ve baraj puanı belli olmadı. MSÜ tercih kılavuzunun yayınlanması ile birlikte puanlar belli olacak. Konu ile ilgili gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
2019-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini ve ikinci seçim aşamalarına katılacakları tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.
2019-MSÜ'ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 29 Nisan 2019 - 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.