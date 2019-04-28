MSÜ tercihleri ne zaman? 2019 ÖSYM MSÜ taban tavan, baraj puanı açıklandı mı? Puan hesaplama nasıl yapılır?

MSÜ TABAN-TAVAN VE BARAJ PUANI AÇIKLANDI MI?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih işlemlerini yapacaklar. Tercih işlemlerini yapmak isteyen adaylar taban-tavan ve baraj puanını merak ediyor. Ancak, MSÜ tercih kılavuzu henüz yayınlanmadığı için taban-tavan ve baraj puanı belli olmadı. MSÜ tercih kılavuzunun yayınlanması ile birlikte puanlar belli olacak. Konu ile ilgili gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.