Adnan Oktar hapiste de rahat durmuyor! İtirafçı olmak isteyen kediciğe tehdit: Müge Sultan...

Örgüte ikinci operasyon da İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirildi. Aralarında Adnan Oktar'ın avukatlarının da bulunduğu 8 şüphelinin, örgüt talimatlarını dışarıdaki örgüt üyelerine ilettikleri, örgütün para akışını kontrol ettikleri, itirafçı olmak isteyen kişileri tehdit ettikleri belirlendi.