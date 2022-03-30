Adnan Oktar hapiste de rahat durmuyor! İtirafçı olmak isteyen kediciğe tehdit: Müge Sultan...
Son dakika haberine göre Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik süren soruşturmada, tahliye kararına itiraz edilen 45 kişi yeniden tutuklandı. Aralarında Oktar Babuna'nın da bulunduğu tutuklu sanıklar yeniden cezaevine sevk edilecek. Davada yeni bir gelişme yaşandı. Avukatların itirafçı olacağı anlaşılan Müge Öğütçü için de Adnan Oktar'a "Müge sultan seni çok seviyoruz, sen bir tanemizsin" notu yazdırdığı ifade edildi. Cezaevinde örgüt dışından avukatlarla görüşen kadınların yakın markaja alındığı ortaya çıktı. Örgüte bağlı avukatların bu kadınların görüşüne gittiği, "Bizden başka avukatla görüşmeyeceksin" diye not yazıp, gösterdikten sonra yırttığı öğrenildi.
30.03.2022 09:37 - Son Güncelleme: 30.03.2022 09:37
Son dakika... Adnan Oktar suç örgütüne dün İstanbul merkezli 2 ayrı operasyon düzenlendi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen kararı bozmuş, 61 kişi tahliye olmuştu.
Örgüte ikinci operasyon da İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirildi. Aralarında Adnan Oktar'ın avukatlarının da bulunduğu 8 şüphelinin, örgüt talimatlarını dışarıdaki örgüt üyelerine ilettikleri, örgütün para akışını kontrol ettikleri, itirafçı olmak isteyen kişileri tehdit ettikleri belirlendi.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 4 avukat gözaltına alındı. Adnan Oktar'ın avukatlarına ait İstanbul'da 2, Ankara'da da 1 ofiste arama yapıldı.