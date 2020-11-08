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MSB nefes kesen görüntüleri paylaştı! Konya'da Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Konya'da gerçekleştirilen 'Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu. MSB tatbikata ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

08.11.2020 12:29 - Son Güncelleme: 08.11.2020 12:29
MSB görüntüleri paylaştı! Konya'da Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı nefes kesti

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında milli unsurların katılımıyla icra edilen "Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı" başarıyla tamamlandı.

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MSB görüntüleri paylaştı! Konya'da Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı nefes kesti

Konya'da 26 Ekim-6 Kasım arasında icra edilen tatbikata, Hava Kuvvetleri Komutanlığından iki F-16, iki Cougar, bir arama/kurtarma uçağı, bir havadan ihbar kontrol uçağı, bir İHA ve iki arama/kurtarma timi ile Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Jandarmadan unsurlar katıldı.

MSB görüntüleri paylaştı! Konya'da Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı nefes kesti

Tatbikatla, personel kurtarma görevleri kapsamında komuta kontrol sürecini denemek ve geliştirmek, unsurların eğitim seviyelerini artırmak, hayatta kalma, kaçma kurtulma usullerini geliştirmek, pilotların eğitim seviyelerini artırmak, müşterek veya birleşik harekat kapsamında yakın hava desteği, dinamik hedefleme, zamana duyarlı hedefleme gibi görevleri personel kurtarma görev senaryolarına dahil ederek icra etmek ve katılımcılar arasındaki ortak çalışabilirliği artırarak göreve hazırlık seviyesini en üst düzeyde tutmak hedeflendi.

MSB görüntüleri paylaştı! Konya'da Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı nefes kesti
MSB görüntüleri paylaştı! Konya'da Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı nefes kesti
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