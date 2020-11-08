MSB nefes kesen görüntüleri paylaştı! Konya'da Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Konya'da 26 Ekim-6 Kasım arasında icra edilen tatbikata, Hava Kuvvetleri Komutanlığından iki F-16, iki Cougar, bir arama/kurtarma uçağı, bir havadan ihbar kontrol uçağı, bir İHA ve iki arama/kurtarma timi ile Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Jandarmadan unsurlar katıldı.