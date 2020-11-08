42. İstanbul Maratonu sona erdi! İşte 42. İstanbul Maratonu'nun kazananları...

İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Ertem, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ve Aktifbank Genel Müdürü Serdar Sümer'in vediği start ile başlayan maratonda bu sene 15 kilometrelik çipli koşu ile 8 kilometrelik halk koşusu koronavirüs salgını önlemleri kapsamında düzenlenmedi. 15 kilometrelik çipli koşu ile 8 kilometrelik halk koşusunun yerine ise "Tek başına bizimle koş!" sloganıyla 5, 10 ve 15 kilometrelik sanal koşular gerçekleştirildi. 42 Km'lik maratonda start, kademeli olarak verildi. Koronavirüs salgını önlemlerinen alındığı organizasyonda sporcular, sosyal mesafe önlemlerine dikkat edilerek sıraya girdi.