Başkan Erdoğan Kahramanmaraş-Göksun Karayolu Tünellerinin açılışında konuştu: Tüm Türkiye'nin gurur abidesi olacak
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş-Göksun Karayolu Tünellerinin açılışında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, mesafenin tünelle 80 dakikadan 41 dakikaya düştüğünü belirtirken, "Bu yolun ismini Edebiyat Yolu olarak belirledik" dedi.
Konuşmaların ardından Erdoğan ve protokol üyeleri 'Edebiyat Yolu'nun açılışını yaptı.
Öte yandan bir vatandaş, Başkan Erdoğan'a sürpriz bir hediye takdim etti.
Açılışta konuşan Erdoğan, Biz büyük hayalleri ve hedefleri olan bir ülkeyiz. Yaptıklarımız ve başardıklarımız son 18 yılda vardır ama yeterli değildir. Dev eserler bırakmak için karınca gibi çalışıyoruz. Geçen hafta Samsun'da ülkemizin en büyük demir yolu modernizasyon çalışmasının açılışını yaptık. Ondan önce Malatya'mızda, Şırnak'ta yüzlerce hizmeti şehrimizin istifademize sunduk.
Önceki yıllarda inşası biten ve bölümleri peyderpey açılan Kahramanmaraş-Göksun Yolu'nun tamamen açılışını yapıyoruz. Toplam 64,1 kilometre uzunluğundaki bu yolda 11 adet çift tüp tünel, 2 adet viyadük ve 6 adet köprülü kavşak bulunuyor. Bu köprü ve viyadüklere Kahramanmaraşlı insanlarımız Aşık Mahzuni Şerif'in, Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu'nun, Erdem Beyazıt'ın, Nuri Pakdil'in, Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek'in isimlerini verdik" dedi.
Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun isminin 'Edebiyat Yolu' olarak belirlendiğini söyleyen Erdoğan, "Edebiyat yolu olması kadar tabi bir şey olamaz. Kahramanmaraş-Göksun arasındaki bu yolun ismini edebiyat yolu olarak belirledik. Gençlerimizin bu yolu kullandıkça onlardan ilham almalarını temenni ediyorum.