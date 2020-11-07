Başkan Erdoğan Kahramanmaraş-Göksun Karayolu Tünellerinin açılışında konuştu: Tüm Türkiye'nin gurur abidesi olacak

Açılışta konuşan Erdoğan, Biz büyük hayalleri ve hedefleri olan bir ülkeyiz. Yaptıklarımız ve başardıklarımız son 18 yılda vardır ama yeterli değildir. Dev eserler bırakmak için karınca gibi çalışıyoruz. Geçen hafta Samsun'da ülkemizin en büyük demir yolu modernizasyon çalışmasının açılışını yaptık. Ondan önce Malatya'mızda, Şırnak'ta yüzlerce hizmeti şehrimizin istifademize sunduk.