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Başkan Erdoğan Kahramanmaraş-Göksun Karayolu Tünellerinin açılışında konuştu: Tüm Türkiye'nin gurur abidesi olacak

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş-Göksun Karayolu Tünellerinin açılışında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, mesafenin tünelle 80 dakikadan 41 dakikaya düştüğünü belirtirken, "Bu yolun ismini Edebiyat Yolu olarak belirledik" dedi.

Konuşmaların ardından Erdoğan ve protokol üyeleri 'Edebiyat Yolu'nun açılışını yaptı.

Öte yandan bir vatandaş, Başkan Erdoğan'a sürpriz bir hediye takdim etti.

07.11.2020 17:04 - Son Güncelleme: 07.11.2020 17:04
Başkan Erdoğan Kahramanmaraş-Göksun Karayolu Tünellerinin açılışında konuştu: Tüm Türkiye'nin gurur abidesi olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş ile Göksun arasında yapımı tamamlanan 64 kilometrelik yolun açılışını yaptı. Erdoğan, hizmete açtıkları yolun adını 'Edebiyat Yolu' olarak belirlediklerini köprü, viyadük ve tünellere de ilin sembol isimlerin adını verdiklerini açıkladı.

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Başkan Erdoğan Kahramanmaraş-Göksun Karayolu Tünellerinin açılışında konuştu: Tüm Türkiye'nin gurur abidesi olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, stadyumda yapılan ilk kongresinin ardından Kahramanmaraş-Göksun Yolu açılış törenine katıldı.

Başkan Erdoğan Kahramanmaraş-Göksun Karayolu Tünellerinin açılışında konuştu: Tüm Türkiye'nin gurur abidesi olacak

Açılışta konuşan Erdoğan, Biz büyük hayalleri ve hedefleri olan bir ülkeyiz. Yaptıklarımız ve başardıklarımız son 18 yılda vardır ama yeterli değildir. Dev eserler bırakmak için karınca gibi çalışıyoruz. Geçen hafta Samsun'da ülkemizin en büyük demir yolu modernizasyon çalışmasının açılışını yaptık. Ondan önce Malatya'mızda, Şırnak'ta yüzlerce hizmeti şehrimizin istifademize sunduk.

Başkan Erdoğan Kahramanmaraş-Göksun Karayolu Tünellerinin açılışında konuştu: Tüm Türkiye'nin gurur abidesi olacak

Önceki yıllarda inşası biten ve bölümleri peyderpey açılan Kahramanmaraş-Göksun Yolu'nun tamamen açılışını yapıyoruz. Toplam 64,1 kilometre uzunluğundaki bu yolda 11 adet çift tüp tünel, 2 adet viyadük ve 6 adet köprülü kavşak bulunuyor. Bu köprü ve viyadüklere Kahramanmaraşlı insanlarımız Aşık Mahzuni Şerif'in, Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu'nun, Erdem Beyazıt'ın, Nuri Pakdil'in, Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek'in isimlerini verdik" dedi.

Başkan Erdoğan Kahramanmaraş-Göksun Karayolu Tünellerinin açılışında konuştu: Tüm Türkiye'nin gurur abidesi olacak

Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun isminin 'Edebiyat Yolu' olarak belirlendiğini söyleyen Erdoğan, "Edebiyat yolu olması kadar tabi bir şey olamaz. Kahramanmaraş-Göksun arasındaki bu yolun ismini edebiyat yolu olarak belirledik. Gençlerimizin bu yolu kullandıkça onlardan ilham almalarını temenni ediyorum.

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