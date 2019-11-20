MSB duyurdu: Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Askerî unsurlara ilave olarak sivil kamu, kurum ve kuruluşları ile müşterek eğitimler kapsamında; İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AFAD, Türk Kızılayı ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi de tatbikata katıldı.