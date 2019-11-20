MSB duyurdu: Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı 15 devletten 48 gemi ve yaklaşık 4700 personelin katılımıyla 9 Kasım 2019 tarihinde başlayan Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı 'nın planlandığı gibi başarıyla tamamlandığını duyurdu.
20.11.2019 19:10
- Son Güncelleme: 20.11.2019 19:19
Doğu Akdeniz'deki tatbikat süresince; ileri manevra talimleri, helikopterden gemiye dikey iniş, asimetrik tehdit altında liman çıkışı, taranmış kanalda seyir, hava savunma harbi, denizaltı savunma harbi, hava savunma atışları, karantina, dalış kazası, su üstü harbi, kaza-kırıma uğrayan helikopterdeki yaralı personeli kurtarma, deprem tatbikatı ve kara bombardıman atışları gibi birçok faaliyet icra edildi.
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