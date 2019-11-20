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Barış Atay'ın küstah sözlerine tepki çığ gibi büyüyor!

Milletin Meclisinde milleti ve Başkan Erdoğan'ı küstah sözlerle tehdit eden Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay'a sosyal medyadaki tepkiler çığ gibi büyüyor. Atay'ın daha önce PKK'nın siyasi partisi olan HDP'den milletvekili olduğunu söyleyen kullanıcılar, 15 Temmuz hain darbe girişiminde halkın vatan için nasıl mücadele verdiğini hatırlattı. İşte Barış Atay'ın Meclis'teki küstah sözlerine kullanıcılardan tepki...

20.11.2019 16:57 - Son Güncelleme: 20.11.2019 17:08
Barış Atay'ın küstah sözlerine tepki çıp gibi büyüyor!
Barış Atay'ın küstah sözlerine tepki çıp gibi büyüyor!
Barış Atay'ın küstah sözlerine tepki çıp gibi büyüyor!
Barış Atay'ın küstah sözlerine tepki çıp gibi büyüyor!
Barış Atay'ın küstah sözlerine tepki çıp gibi büyüyor!
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