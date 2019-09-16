MSB duyurdu! 99/4 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Kasım 2019 askerlik yeri açıklanma tarihi

99/4 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Milli Savuna Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından Kasım 2019 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlülere ait duyuru yayımlandı. 99/4 dönemi olarak bilinen Kasım 2019 celp döneminde askere gidecek olan vatandaşlar, askerlik yerlerini araştırıyor. Peki, 99/4 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Kasım 2019 askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?