MSB duyurdu! 99/4 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Kasım 2019 askerlik yeri açıklanma tarihi
99/4 döneminde silahaltına alınacak yükümlüler, askerlik yerlerini merak etmeye başladılar. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan Kasım 2019 celp duyurusu ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Gözler, bakanlıktan gelecek habere çevrildi. Peki, 99/4 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Kasım 2019 askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?
99/4 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Milli Savuna Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından Kasım 2019 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlülere ait duyuru yayımlandı. 99/4 dönemi olarak bilinen Kasım 2019 celp döneminde askere gidecek olan vatandaşlar, askerlik yerlerini araştırıyor. Peki, 99/4 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Kasım 2019 askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?
2. Kasım 2019 sınıflandırma döneminde sınıflandırma nitelik listesine (snl), yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden; 20 Ağustos 2019 (dahil) tarihine kadar yoklamasını yaptıranlar, erken sevk müracaatında bulunan ve başvurusu kabul edilenler, erteleme ile sevk tehirleri sona erenler, dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, daha önceki celp dönemlerinden bakaya olanlar (sınıflandırılmamış olanlar) alınacaktır.