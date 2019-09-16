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MSB duyurdu! 99/4 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Kasım 2019 askerlik yeri açıklanma tarihi

99/4 döneminde silahaltına alınacak yükümlüler, askerlik yerlerini merak etmeye başladılar. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan Kasım 2019 celp duyurusu ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Gözler, bakanlıktan gelecek habere çevrildi. Peki, 99/4 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Kasım 2019 askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?

16.09.2019 13:43 - Son Güncelleme: 16.09.2019 13:43
MSB duyurdu! 99/4 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Kasım 2019 askerlik yeri açıklanma tarihi

99/4 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Milli Savuna Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından Kasım 2019 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlülere ait duyuru yayımlandı. 99/4 dönemi olarak bilinen Kasım 2019 celp döneminde askere gidecek olan vatandaşlar, askerlik yerlerini araştırıyor. Peki, 99/4 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Kasım 2019 askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?

MSB duyurdu! 99/4 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Kasım 2019 askerlik yeri açıklanma tarihi

99/4 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MSB'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

MSB duyurdu! 99/4 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Kasım 2019 askerlik yeri açıklanma tarihi

"Seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 23 Eylül 2019 tarihinde e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak."

MSB duyurdu! 99/4 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Kasım 2019 askerlik yeri açıklanma tarihi

İşte MSB'nin Kasım 2019 celp duyurusu:

1. Kasım 2019 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

MSB duyurdu! 99/4 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Kasım 2019 askerlik yeri açıklanma tarihi

2. Kasım 2019 sınıflandırma döneminde sınıflandırma nitelik listesine (snl), yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden; 20 Ağustos 2019 (dahil) tarihine kadar yoklamasını yaptıranlar, erken sevk müracaatında bulunan ve başvurusu kabul edilenler, erteleme ile sevk tehirleri sona erenler, dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, daha önceki celp dönemlerinden bakaya olanlar (sınıflandırılmamış olanlar) alınacaktır.

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