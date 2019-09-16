Bakanlık açıkladı, hepsi zehir saçıyor! Özellikle çocuklar...
Ticaret Bakanlığı'nın 2018 yılında 180 bin üründe yaptığı denetimlerle ilgili rapor, özellikle kırtasiye ve temizlik malzemelerindeki büyük tehlikeyi ortaya koydu. Hazırlanan rapor korkunç gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Buna göre 'Hava aromatize edici ürünler'in tamamı güvensiz. Kırtasiye ürünlerinin yüzde 72'sinin, deterjanların da yüzde 62'sinin güvensiz olduğu tespit edildi.
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, denetlediği ürünler içerisinde en yüksek uygunsuzluk/güvensizlik tespitinde bulunan yetkili kuruluş oldu. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce 2018'de 1827 ürün denetlenirken, bunların 808'inin uygunsuz/güvensiz olduğu tespit edildi.
Denetlenen ithal ürün gruplarında tespit edilen uygunsuz/güvensiz ürünler incelendiğinde Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki hava aromatize edici ürünlerin oranının yüzde 100 olduğu, kırtasiye ürünlerinin yüzde 48'den yüzde 73'e yükseldiği, deterjanların oranının yüzde 18'den yüzde 48'e yükseldiği görüldü.