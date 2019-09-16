GaleriGüncel

Bakanlık açıkladı, hepsi zehir saçıyor! Özellikle çocuklar...

Ticaret Bakanlığı'nın 2018 yılında 180 bin üründe yaptığı denetimlerle ilgili rapor, özellikle kırtasiye ve temizlik malzemelerindeki büyük tehlikeyi ortaya koydu. Hazırlanan rapor korkunç gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Buna göre 'Hava aromatize edici ürünler'in tamamı güvensiz. Kırtasiye ürünlerinin yüzde 72'sinin, deterjanların da yüzde 62'sinin güvensiz olduğu tespit edildi.

16.09.2019 09:39 - Son Güncelleme: 16.09.2019 09:47
Bakanlık açıkladı, hepsi zehir saçıyor! Özellikle çocuklar...

İTHAL MALLAR TEHLİKE SAÇIYOR

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu'na göre 2018 yılında 182 bin 418 ürün grubu denetlendi. Denetlenen ürünlerin yüzde 26'sına denk gelen 47 binini ithal mallar oluşturdu.

Bakanlık açıkladı, hepsi zehir saçıyor! Özellikle çocuklar...

KIRTASİYE ÜRÜNLERİNİN 4'TE 3'Ü GÜVENSİZ ÇIKTI

Uygunsuz/güvensiz bulunan toplam ürünler içinde ithal ürünlerin oranında ise önceki yıla göre azalma görüldü. 2017'de yüzde 36 olan bu oran, 2018'de yüzde 30'a düştü.

Bakanlık açıkladı, hepsi zehir saçıyor! Özellikle çocuklar...

2018'de denetlenen ithal ürünlerde uygunsuzluk/güvensizlik oranının en yüksek olduğu ilk 5 ürün grubu; hava aromatize edici ürünler, kırtasiye, kazanlar, hazır beton dışı yapı malzemeleri ve deterjanlar oldu.

Bakanlık açıkladı, hepsi zehir saçıyor! Özellikle çocuklar...

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, denetlediği ürünler içerisinde en yüksek uygunsuzluk/güvensizlik tespitinde bulunan yetkili kuruluş oldu. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce 2018'de 1827 ürün denetlenirken, bunların 808'inin uygunsuz/güvensiz olduğu tespit edildi.

Bakanlık açıkladı, hepsi zehir saçıyor! Özellikle çocuklar...

Denetlenen ithal ürün gruplarında tespit edilen uygunsuz/güvensiz ürünler incelendiğinde Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki hava aromatize edici ürünlerin oranının yüzde 100 olduğu, kırtasiye ürünlerinin yüzde 48'den yüzde 73'e yükseldiği, deterjanların oranının yüzde 18'den yüzde 48'e yükseldiği görüldü.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Çankırı'daki sarsıntılar vatandaşı sokağa döktü
Çankırı'daki sarsıntılar vatandaşı sokağa döktü