Bakanlık açıkladı, hepsi zehir saçıyor! Özellikle çocuklar...

Ticaret Bakanlığı'nın 2018 yılında 180 bin üründe yaptığı denetimlerle ilgili rapor, özellikle kırtasiye ve temizlik malzemelerindeki büyük tehlikeyi ortaya koydu. Hazırlanan rapor korkunç gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Buna göre 'Hava aromatize edici ürünler'in tamamı güvensiz. Kırtasiye ürünlerinin yüzde 72'sinin, deterjanların da yüzde 62'sinin güvensiz olduğu tespit edildi.

16.09.2019 09:39 - Son Güncelleme: 16.09.2019 09:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





