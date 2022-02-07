Milyonluk lüks otomobiller tek tek dizildi! Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesi lüks araç galerisine döndü
Son dakika... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen lüks araçları sahte belgelerle piyasaya süren şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da 10 araç, Amasya ve Antalya'da 3 araç olmak üzere toplam 13 lüks araca el konuldu. Ele geçirilen lüks araçların toplam değerinin yaklaşık 35 milyon lira ve yaklaşık kamu zararının 21 milyon lira olduğu belirtildi.
07.02.2022 11:58
- Son Güncelleme: 07.02.2022 12:00
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen lüks araçları sahte belgelerle piyasaya süren şebekeye operasyon düzenledi.