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Milyonluk lüks otomobiller tek tek dizildi! Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesi lüks araç galerisine döndü

Son dakika... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen lüks araçları sahte belgelerle piyasaya süren şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da 10 araç, Amasya ve Antalya'da 3 araç olmak üzere toplam 13 lüks araca el konuldu. Ele geçirilen lüks araçların toplam değerinin yaklaşık 35 milyon lira ve yaklaşık kamu zararının 21 milyon lira olduğu belirtildi.

07.02.2022 11:58 - Son Güncelleme: 07.02.2022 12:00
Milyonluk lüks otomobiller tek tek dizildi! Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesi lüks araç galerisine döndü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen lüks araçları sahte belgelerle piyasaya süren şebekeye operasyon düzenledi.

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Milyonluk lüks otomobiller tek tek dizildi! Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesi lüks araç galerisine döndü

8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 35 milyon TL olan 13 lüks araca el konuldu.

Milyonluk lüks otomobiller tek tek dizildi! Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesi lüks araç galerisine döndü

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Amasya ve Antalya'da bir şebekenin yurtdışından turistik kolaylıklar sağlanarak lüks araçlar getirdiğini belirledi.

Milyonluk lüks otomobiller tek tek dizildi! Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesi lüks araç galerisine döndü

Şebekenin yurtiçinde yasal kayıtlı olan araçların şasi ve motor bilgileri kullanılarak yurtdışından kaçak getirilen aynı model ve marka araçlarla değiştirdiği tespit edildi.

Milyonluk lüks otomobiller tek tek dizildi! Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesi lüks araç galerisine döndü

Ayrıca Almanya, Yunanistan ve İsveç'ten 4 aracın İnterpol tarafından çalıntı kaydının olduğu ve aranma listesinde olduğu belirlendi.

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