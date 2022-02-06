İşte Omicron'un ilk belirtisi! Dünyayı saran varyant hakkında yeni araştırma!
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün hızla yayılan varyantı Omicron hakkında yeni bir araştırma daha çıktı. Önceki versiyonlara göre daha bulaşıcı olan Omicron'un yayılması ile koronavirüste görülen semptomlar da değişiyor. ABD'li doktor Omicron'u ele veren ilk semptomları açıkladı.
06.02.2022 13:13
- Son Güncelleme: 06.02.2022 13:13
Önceki versiyonlara göre daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanan Omicron Dünya genelindeki vaka artışının bir numaralı sorumlusu olacak gösteriliyor.
Dr Pena, Omicron semptomlarının ne zaman başladığı ve ortaya çıkan ilk semptomların neler olduğunu açıkladı.
İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Pena Omicron'un ilk semptomlarının boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olma eğiliminde olduğunu belirtti.