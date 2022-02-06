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İşte Omicron'un ilk belirtisi! Dünyayı saran varyant hakkında yeni araştırma!

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün hızla yayılan varyantı Omicron hakkında yeni bir araştırma daha çıktı. Önceki versiyonlara göre daha bulaşıcı olan Omicron'un yayılması ile koronavirüste görülen semptomlar da değişiyor. ABD'li doktor Omicron'u ele veren ilk semptomları açıkladı.

06.02.2022 13:13 - Son Güncelleme: 06.02.2022 13:13
İşte Omicron’un ilk belirtisi! Dünyayı saran varyant hakkında yeni araştırma!

2 yıldır hayatımızda olan Koronavirüs (Kovid-19) son dönemde Omicron varyantı ile gündemde.

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İşte Omicron’un ilk belirtisi! Dünyayı saran varyant hakkında yeni araştırma!

Önceki versiyonlara göre daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanan Omicron Dünya genelindeki vaka artışının bir numaralı sorumlusu olacak gösteriliyor.

İşte Omicron’un ilk belirtisi! Dünyayı saran varyant hakkında yeni araştırma!

ABD'deki Staten Island Üniversite Hastanesi'nde Küresel Sağlık ve Acil Durum Departmanı direktörü olan Dr Cio-Peña Omicron ile ilgili pek çok kişinin merak ettiği soruya yanıt verdi.

İşte Omicron’un ilk belirtisi! Dünyayı saran varyant hakkında yeni araştırma!

Dr Pena, Omicron semptomlarının ne zaman başladığı ve ortaya çıkan ilk semptomların neler olduğunu açıkladı.

İşte Omicron’un ilk belirtisi! Dünyayı saran varyant hakkında yeni araştırma!

İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Pena Omicron'un ilk semptomlarının boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olma eğiliminde olduğunu belirtti.

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