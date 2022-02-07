HAVA DURUMU | Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! Kar ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı?
Kar yağışının ardından Hava nasıl olacak? sorusunun cevabı araştırılırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre, kar ve sağanak yurdu etkisi altına alacak. Meteoroloji, Batı Karadeniz'de yer alan 6 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Öte yandan AKOM da İstanbul'u uyardı. İşte il il hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kıyı ve Kuzey Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, batı kesimlerde güney ve güneybatı, doğu bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar vb. dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Karadeniz'in iç kesimlerinde Güney ve Güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40 - 80 km / saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.