HAVA DURUMU | Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı! Kar ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul’a kar yağacak mı?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kıyı ve Kuzey Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.