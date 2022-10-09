Milyonların gözü kritik Kabine’de! TOKİ kampanyası ve Anayasa düzenlemesi için Başkan Erdoğan’ın açıklaması bekleniyor

Ekim ayının ilk Kabine Toplantısı yarın Beştepe'de gerçekleşecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu'nun gündemi oldukça yoğun. Son haftaya damga vuran başörtüsüne anayasal çözüm ve TOKİ'de ikinci aşama arsa satışları da masadaki konulardan. İşte Kabine toplantısına ve gündemine ilişkin detaylar...

BAŞÖRTÜSÜ KONUSUNDA ANAYASAL ÇÖZÜM

Başörtüsü anayasada nasıl yer alacak? Kulislerde konuşulan seçenek ortaya çıkarken, teklif üzerinde süren çalışmaların yarın kabine toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı öğrenildi. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası 'İlk evim ilk iş yerim' projesiyle ilgili de yeni detayları açıklayacağı öğrenildi.