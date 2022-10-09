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Milyonların gözü kritik Kabine'de! TOKİ kampanyası ve Anayasa düzenlemesi için Başkan Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor

Ekim ayının ilk Kabine'si yarın Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Beştepe'de gerçekleşecek toplantının en önemli konularından biri başörtüsü düzenlemesi olacak. Öte yandan TOKİ kampanyaları, Yunanistan'ın tahrikleri ve ekonomideki tedbirler de masadaki diğer konu başlıkları.

09.10.2022 15:49 - Son Güncelleme: 09.10.2022 15:49
Milyonların gözü kritik Kabine’de! TOKİ kampanyası ve Anayasa düzenlemesi için Başkan Erdoğan’ın açıklaması bekleniyor

Ekim ayının ilk Kabine Toplantısı yarın Beştepe'de gerçekleşecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu'nun gündemi oldukça yoğun. Son haftaya damga vuran başörtüsüne anayasal çözüm ve TOKİ'de ikinci aşama arsa satışları da masadaki konulardan. İşte Kabine toplantısına ve gündemine ilişkin detaylar...

BAŞÖRTÜSÜ KONUSUNDA ANAYASAL ÇÖZÜM

Başörtüsü anayasada nasıl yer alacak? Kulislerde konuşulan seçenek ortaya çıkarken, teklif üzerinde süren çalışmaların yarın kabine toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı öğrenildi. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası 'İlk evim ilk iş yerim' projesiyle ilgili de yeni detayları açıklayacağı öğrenildi.

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Milyonların gözü kritik Kabine’de! TOKİ kampanyası ve Anayasa düzenlemesi için Başkan Erdoğan’ın açıklaması bekleniyor

'İlk evim ilk iş yerim' projesi ve başörtüsü teklifiyle ilgili çalışmalar sürerken gözler yarın gerçekleştirilecek kabine toplantısına çevrildi. Kritik kabine sonrası Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamada detayların ortaya çıkması bekleniyor.

Başörtüsü teklifiyle ilgili çalışmalar sürüyor. İşte Ankara'daki son gelişmeler ve kabine gündemi;

Milyonların gözü kritik Kabine’de! TOKİ kampanyası ve Anayasa düzenlemesi için Başkan Erdoğan’ın açıklaması bekleniyor

HUKUKÇULAR ÇALIŞTI

Çalışmalar geçtiğimiz hafta içerisinde başladı. AK Parti'nin hukukçu kurmayları bir araya gelerek bir çerçeve oluşturdu.

KRİTİK TOPLANTI

Bugün yine Ankara'da kritik bir toplantı gerçekleştirilecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında AK Parti Anayasa Komisyonu üyeleri bir araya gelerek anayasa değişikliğinin nasıl olacağına dair çerçeveyi belirleyecek.

Milyonların gözü kritik Kabine’de! TOKİ kampanyası ve Anayasa düzenlemesi için Başkan Erdoğan’ın açıklaması bekleniyor

KULİSLERDE KONUŞULAN FORMÜL

Başkan Erdoğan, grup kürsüsünden 2008 yılındaki düzenlemeyi hatırlatmıştı. Erdoğan, o düzenlemeye kamuda çalışmayı kapsayacak şekilde, aksi yönde düzenleme yapılamayacağı ifadesiyle yeniden çıkaralım demişti.

Milyonların gözü kritik Kabine’de! TOKİ kampanyası ve Anayasa düzenlemesi için Başkan Erdoğan’ın açıklaması bekleniyor

3 İLA 5 MADDEDE DEĞİŞİKLİK

Bu kapsam da AK Parti'nin hukukçu kurmayları çalıştı. Bugün ise AK Parti'nin Anayasa Komisyonu üyeleri Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığından toplandı. Toplamda anayasanın 3 ile 5 maddesinde değişiklik yapılabileceği ifadeleri kulislerde konuşuluyor.

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