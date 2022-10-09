Milyonların gözü kritik Kabine'de! TOKİ kampanyası ve Anayasa düzenlemesi için Başkan Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor
Ekim ayının ilk Kabine'si yarın Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Beştepe'de gerçekleşecek toplantının en önemli konularından biri başörtüsü düzenlemesi olacak. Öte yandan TOKİ kampanyaları, Yunanistan'ın tahrikleri ve ekonomideki tedbirler de masadaki diğer konu başlıkları.
Ekim ayının ilk Kabine Toplantısı yarın Beştepe'de gerçekleşecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu'nun gündemi oldukça yoğun. Son haftaya damga vuran başörtüsüne anayasal çözüm ve TOKİ'de ikinci aşama arsa satışları da masadaki konulardan. İşte Kabine toplantısına ve gündemine ilişkin detaylar...
BAŞÖRTÜSÜ KONUSUNDA ANAYASAL ÇÖZÜM
Başörtüsü anayasada nasıl yer alacak? Kulislerde konuşulan seçenek ortaya çıkarken, teklif üzerinde süren çalışmaların yarın kabine toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı öğrenildi. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası 'İlk evim ilk iş yerim' projesiyle ilgili de yeni detayları açıklayacağı öğrenildi.
'İlk evim ilk iş yerim' projesi ve başörtüsü teklifiyle ilgili çalışmalar sürerken gözler yarın gerçekleştirilecek kabine toplantısına çevrildi. Kritik kabine sonrası Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamada detayların ortaya çıkması bekleniyor.
Başörtüsü teklifiyle ilgili çalışmalar sürüyor. İşte Ankara'daki son gelişmeler ve kabine gündemi;
HUKUKÇULAR ÇALIŞTI
Çalışmalar geçtiğimiz hafta içerisinde başladı. AK Parti'nin hukukçu kurmayları bir araya gelerek bir çerçeve oluşturdu.
KRİTİK TOPLANTI
Bugün yine Ankara'da kritik bir toplantı gerçekleştirilecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında AK Parti Anayasa Komisyonu üyeleri bir araya gelerek anayasa değişikliğinin nasıl olacağına dair çerçeveyi belirleyecek.
KULİSLERDE KONUŞULAN FORMÜL
Başkan Erdoğan, grup kürsüsünden 2008 yılındaki düzenlemeyi hatırlatmıştı. Erdoğan, o düzenlemeye kamuda çalışmayı kapsayacak şekilde, aksi yönde düzenleme yapılamayacağı ifadesiyle yeniden çıkaralım demişti.