28 Şubat darbesinde tankların yürütülmesi emrini veren İzzettin İyigün öldü

"İKİ GÜN SONRA PLANLI BİR YÜRÜYÜŞÜMÜZ VARDI, ONU ERKENE ALDIK"

AA'nın aktardığına göre İzzettin İyigün, tankları ile ilgili olarak yıllar sonra şu açıklamayı yapmıştı:

"Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Doğu Aktulga beni aradı ve "Sincan'dan 80 tank geçir" dedi. Bunun suç olacağını, sorumluluğunun büyük olduğunu anlattım ama ikna edemedim. İki gün sonra planlı bir yürüyüşümüz vardı, onu erkene aldık. 80 tankı 20'ye indirdim. Konvoy Sincan'dan geçti."