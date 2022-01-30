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Haberler Güncel Milyonların gözü kritik Kabine Toplantısı'nda! Masada Ukrayna-Rusya gerilimi, ekonomi, koronavirüs ve Doğu Akdeniz var!

Milyonların gözü kritik Kabine Toplantısı'nda! Masada Ukrayna-Rusya gerilimi, ekonomi, koronavirüs ve Doğu Akdeniz var!

Milyonlarca kişinin merakla beklediği Kabine Toplantısı yarın Beştepe'de toplanacak. Kritik toplantıda masada Ukrayna-Rusya gerilimi, ekonomi, koronavirüs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler yer alacak.

30.01.2022 13:20 - Son Güncelleme: 30.01.2022 13:20
Milyonların gözü kritik Kabine Toplantısı’nda! Masada Ukrayna-Rusya gerilimi, ekonomi, koronavirüs ve Doğu Akdeniz var!

Cumhurbaşkanlığı kabinesi yoğun bir dış politika gündemi ile Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum, Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapılacak görüşmenin hazırlıkları ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.

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Milyonların gözü kritik Kabine Toplantısı’nda! Masada Ukrayna-Rusya gerilimi, ekonomi, koronavirüs ve Doğu Akdeniz var!

ERDOĞAN, UKRAYNA'YA GİDİYOR
Başkan Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum ele alınacak.

Milyonların gözü kritik Kabine Toplantısı’nda! Masada Ukrayna-Rusya gerilimi, ekonomi, koronavirüs ve Doğu Akdeniz var!

3 Şubat'ta Ukrayna'ya yapılacak ziyaret değerlendirilecek. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomatik çalışmaların yanısıra ikili ilişkiler masaya yatırılacak.

Milyonların gözü kritik Kabine Toplantısı’nda! Masada Ukrayna-Rusya gerilimi, ekonomi, koronavirüs ve Doğu Akdeniz var!

Gerilimin diğer tarafı Rusya ile yürütülen görüşmeler de gündemde olacak. Başkan Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar görüşülecek.

Milyonların gözü kritik Kabine Toplantısı’nda! Masada Ukrayna-Rusya gerilimi, ekonomi, koronavirüs ve Doğu Akdeniz var!

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER
Ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler... Bölgede doğal gaz konusunda oluşabilecek yeni ittifaklar değerlendirilecek. Bu bağlamda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti de ele alınacak.

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