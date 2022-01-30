Milyonların gözü kritik Kabine Toplantısı’nda! Masada Ukrayna-Rusya gerilimi, ekonomi, koronavirüs ve Doğu Akdeniz var!

Cumhurbaşkanlığı kabinesi yoğun bir dış politika gündemi ile Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum, Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapılacak görüşmenin hazırlıkları ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.