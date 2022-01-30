Milyonların gözü kritik Kabine Toplantısı'nda! Masada Ukrayna-Rusya gerilimi, ekonomi, koronavirüs ve Doğu Akdeniz var!
Milyonlarca kişinin merakla beklediği Kabine Toplantısı yarın Beştepe'de toplanacak. Kritik toplantıda masada Ukrayna-Rusya gerilimi, ekonomi, koronavirüs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler yer alacak.
30.01.2022 13:20
- Son Güncelleme: 30.01.2022 13:20
3 Şubat'ta Ukrayna'ya yapılacak ziyaret değerlendirilecek. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomatik çalışmaların yanısıra ikili ilişkiler masaya yatırılacak.
DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER
Ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler... Bölgede doğal gaz konusunda oluşabilecek yeni ittifaklar değerlendirilecek. Bu bağlamda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti de ele alınacak.