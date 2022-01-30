HAVA DURUMU | Meteoroloji’den yeni kar uyarısı! İlleri tek tek sayarak uyardı! İstanbul’a kar yağışı geri geliyor mu?
İstanbul'a geçtiğimiz günlerde yağan karın ardından "Hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağışı geri geliyor mu?" sorularının cevapları aranıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasına göre, 33 ilin ardından Ankara'ya da kar uyarısı geldi. Söz konusu kar yağışının bu akşam 21:00'da başlayacağı belirtilirken pazartesi günü 7 santime ulaşacağı açıklandı. İşte il il hava durumu
Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunurken, ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı İç Anadolu Bölgesi'nde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esecek.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün bu gece iç bölgeler kar yağışlı. Akdeniz bölgesi ve Güney Ege yağmurlu. Yağışlar Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli. Rüzgar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli. Buzlanma ve çığ tehlikesi devam ediyor" dedi.
ANKARA İÇİN UYARI GELDİ
Bu akşam saatlerinden sonra Ankara il genelinde beklenen kar yağışının orta kuvvette (3 ila 7 cm), yarın (Pazartesi) sabah saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.