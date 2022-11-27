Milyonların gözü Kabine’de! EYT, sözleşmeliye kadro, sınır ötesi harekat... Hepsi masada

Kabine toplantısı kararları için gözler bu hafta başında Başkan Recep Tayip Erdoğan'dan gelecek son dakika açıklamalarında olacak. Özellikle sözleşmeliye kadro ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için önemi büyük olan toplantıda Suriye'de gerçekleştirilme olasılığı üzerinden gündeme gelen kara harekatı için de Külliye'de değerlendirme yapılacak.