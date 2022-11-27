Milyonların gözü Kabine'de! EYT, sözleşmeliye kadro, sınır ötesi harekat... Hepsi masada
Son dakika haberi | Milyonlarca kişi 28 Kasım Pazartesi günü yapılması planlanan Kabine toplantısına kilitlendi. Sözleşmeliye kadro, EYT meselesi, Suriye ve Irak'a düzenlenen operasyonlar ve kara harekatı gibi konuların görüşüleceği Kabine toplantısı Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yapılacak. Toplantı sonrası Erdoğan'ın bu konularla ilgili açıklamalarda bulunması bekleniyor. İşte Kabine toplantısı öncesi son dakika gelişmeler...
27.11.2022 12:21 - Son Güncelleme: 27.11.2022 12:21
Kabine toplantısı kararları için gözler bu hafta başında Başkan Recep Tayip Erdoğan'dan gelecek son dakika açıklamalarında olacak. Özellikle sözleşmeliye kadro ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için önemi büyük olan toplantıda Suriye'de gerçekleştirilme olasılığı üzerinden gündeme gelen kara harekatı için de Külliye'de değerlendirme yapılacak.
Beştepe'de gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda başta sözleşmeliye kadro olmak üzere pek çok konu ele alınacak.
SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN?
Kabine toplantısında masaya gelecek en önemli konulardan biri sözleşmeli personele kadro beklentisi. Kadro ile ilgili dikkatleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çeviren açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.