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Milyonların gözü Kabine'de! EYT, sözleşmeliye kadro, sınır ötesi harekat... Hepsi masada

Son dakika haberi | Milyonlarca kişi 28 Kasım Pazartesi günü yapılması planlanan Kabine toplantısına kilitlendi. Sözleşmeliye kadro, EYT meselesi, Suriye ve Irak'a düzenlenen operasyonlar ve kara harekatı gibi konuların görüşüleceği Kabine toplantısı Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yapılacak. Toplantı sonrası Erdoğan'ın bu konularla ilgili açıklamalarda bulunması bekleniyor. İşte Kabine toplantısı öncesi son dakika gelişmeler...

27.11.2022 12:21 - Son Güncelleme: 27.11.2022 12:21
Milyonların gözü Kabine’de! EYT, sözleşmeliye kadro, sınır ötesi harekat... Hepsi masada

Kabine toplantısı kararları için gözler bu hafta başında Başkan Recep Tayip Erdoğan'dan gelecek son dakika açıklamalarında olacak. Özellikle sözleşmeliye kadro ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için önemi büyük olan toplantıda Suriye'de gerçekleştirilme olasılığı üzerinden gündeme gelen kara harekatı için de Külliye'de değerlendirme yapılacak.

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Milyonların gözü Kabine’de! EYT, sözleşmeliye kadro, sınır ötesi harekat... Hepsi masada

Beştepe'de gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda başta sözleşmeliye kadro olmak üzere pek çok konu ele alınacak.

Milyonların gözü Kabine’de! EYT, sözleşmeliye kadro, sınır ötesi harekat... Hepsi masada

İşte Kabine toplantısında ele alınacak konulara ilişkin başlıklar;

Milyonların gözü Kabine’de! EYT, sözleşmeliye kadro, sınır ötesi harekat... Hepsi masada

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN?
Kabine toplantısında masaya gelecek en önemli konulardan biri sözleşmeli personele kadro beklentisi. Kadro ile ilgili dikkatleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çeviren açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

Milyonların gözü Kabine’de! EYT, sözleşmeliye kadro, sınır ötesi harekat... Hepsi masada

"KABİNEDE ELE ALACAĞIZ"
Bakan Bilgin "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda ele alınacak" dedi. Kamudaki 600 bine yakın sözleşmeli personel bulunuyor.

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