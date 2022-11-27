Geleceğin umudu Başkan Recep Tayyip Erdoğan! Çocuklar ve gençlerden sevgi seli: Kimini yanına çağırdı kimine elini öptürdü
Galatasaray Nef Stadyumu'nda gerçekleştirilen Büyük İstanbul Buluşması'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023 yolunda çok net bir mesaj verildi. Tribünlerde bulunan çocuklar ve gençler Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Böylelikle geleceğinin umudunun Başkan Erdoğan olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.
27.11.2022 18:30 - Son Güncelleme: 27.11.2022 18:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Nef Stadyumu'nda, yaklaşık 100 bin kişiyle gerçekleştirilen Büyük İstanbul Buluşması'na katıldı.
O ÇOCUKLA SARILDI
Bu sırada tribünlerde dikkat çeken bir an yaşandı. 12-13 yaşlarında bir çocuk Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sarılmak istedi.