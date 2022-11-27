Vav TV İzle
Haberler Güncel Geleceğin umudu Başkan Recep Tayyip Erdoğan! Çocuklar ve gençlerden sevgi seli: Kimini yanına çağırdı kimine elini öptürdü

Geleceğin umudu Başkan Recep Tayyip Erdoğan! Çocuklar ve gençlerden sevgi seli: Kimini yanına çağırdı kimine elini öptürdü

Galatasaray Nef Stadyumu'nda gerçekleştirilen Büyük İstanbul Buluşması'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023 yolunda çok net bir mesaj verildi. Tribünlerde bulunan çocuklar ve gençler Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Böylelikle geleceğinin umudunun Başkan Erdoğan olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

takvim.com.tr
27.11.2022 18:30 - Son Güncelleme: 27.11.2022 18:54
Geleceğin umudu Başkan Recep Tayyip Erdoğan! Çocuklar ve gençlerden sevgi seli: Kimini yanına çağırdı kimine elini öptürdü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Nef Stadyumu'nda, yaklaşık 100 bin kişiyle gerçekleştirilen Büyük İstanbul Buluşması'na katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Geleceğin umudu Başkan Recep Tayyip Erdoğan! Çocuklar ve gençlerden sevgi seli: Kimini yanına çağırdı kimine elini öptürdü

Coşkuyla karşılanan Başkan Erdoğan, stadyumu dolduranları selamladı.

Geleceğin umudu Başkan Recep Tayyip Erdoğan! Çocuklar ve gençlerden sevgi seli: Kimini yanına çağırdı kimine elini öptürdü

O ÇOCUKLA SARILDI
Bu sırada tribünlerde dikkat çeken bir an yaşandı. 12-13 yaşlarında bir çocuk Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sarılmak istedi.

Geleceğin umudu Başkan Recep Tayyip Erdoğan! Çocuklar ve gençlerden sevgi seli: Kimini yanına çağırdı kimine elini öptürdü

Başkan Erdoğan ve beraberindekiler çocuğun olduğu tribüne yöneldi.

Geleceğin umudu Başkan Recep Tayyip Erdoğan! Çocuklar ve gençlerden sevgi seli: Kimini yanına çağırdı kimine elini öptürdü

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuıri Kabaktepe de çocuğu kucağına alarak Başkan Erdoğan ile sarılmasına vesile oldu.

SON DAKİKA