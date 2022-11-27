Türk donanmasının amirali olacak! MSB’den heyecanlandıran LHD Anadolu paylaşımı: İşte test görüntüleri
Türkiye'nin çok maksatlı amfibi gemisi LHD Anadolu'da hazırlıklar devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'ndan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. MSB, hizmete girince Türk donanmasının amiral gemisi olacak olan LHD Anadolu gemisine iniş ve kalkış yapan helikopterler ile atış testlerinin gerçekleştirildiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hazırlıkları aralıksız devam eden çok maksatlı amfibi gemisi LHD Anadolu ile ilgili heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.
TÜRK DONANMASININ AMİRAL GEMİSİ
Türkiye'nin amfibi hücum gemisi sınıfına giren ilk gemisi LHD Anadolu, yapımı tamamlandığında Türk Deniz Kuvvetlerinin amiral gemisi olacak.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, LHD Anadolu gemisine iniş ve kalkış yapan helikopterler ile atış testlerinin gerçekleştirildiği anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.
MSB: LHD ANADOLU'DA HAZIRLIKLAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Milletimizin heyecanla beklediği, donanmamızın gücüne güç katacak olan LHD Anadolu'nun hizmete gireceği gün için hazırlıklar aralıksız devam ediyor. LHD Anadolu'nun uçuş güvertesine konuşlandırabileceği hava araçları, orta yük nakliye helikopteri, genel maksat helikopteri, taarruz helikopterleri, ağır yük nakliye helikopteri ve insansız hava araçlarıdır."
KITALAR ARASI GÖREV
Türk donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan LHD Anadolu projesinde tam donanımlı 8 helikopter bulundurularak bir tabur tam teşekküllü askerin istenilen bölgeye sevkini sağlayabilecek. Kıtalar arası görevlere çıkabilecek elverişliliğe sahip olan LHD Anadolu aktif olarak Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de görevini sürdürecek.