Kuvvetli kar yağışı geliyor dikkat! İstanbul için bir uyarı daha: "Buzlanma ve dona karşı tedbirli olun"
İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Birçok ilçe beyaz örtü ile kaplanırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yeni bir uyarı geldi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada "İstanbul'un kuzeyinden başlayarak etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının, zamanla il genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
22.01.2022 18:35
- Son Güncelleme: 22.01.2022 18:51
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeyinden başlayarak etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının, zamanla il genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.