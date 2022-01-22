Kuvvetli kar yağışı geliyor dikkat! İstanbul için bir uyarı daha: "Buzlanma ve dona karşı tedbirli olun"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeyinden başlayarak etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının, zamanla il genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.