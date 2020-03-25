Trump'tan son dakika Kovid-19 açıklaması: 12 Nisan'daki Paskalya'ya kadar...
Çin'in Wuhan kentinden başlayarak dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ABD'yi tehdit etmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyeleri, Fox televizyonunda telekonferans yoluyla, doktor Mehmet Öz de dahil olmak üzere uzmanların ve ABD halkının sorularını yanıtladı. İşte Trump'ın canlı yayında yaptığı flaş Kovid-19 açıklamaları...
25.03.2020 01:21
- Son Güncelleme: 25.03.2020 01:21
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bazı önlemlerin hayata geçirildiği ülkede, hayatın bir an önce normale dönmesini istediğini belirterek, "Ekonomimizi Paskalya Bayramı'na (12 Nisan) kadar eski haline getirebilirsek sevineceğim. İnsanların bir an önce işlerinin başına dönmesine istiyorum." ifadesini kullandı.
Trump, geçen hafta yayımladıkları 15 günlük eylem planlarının yeterli olacağını ve ekonomik önlemleri gelecek hafta gevşetmeyi istediklerini kaydederek, "Ekonomimizi Paskalya Bayramı'na (12 Nisan) kadar eski haline getirebilirsek, sevineceğim. İnsanların bir an önce işlerinin başına dönmesine istiyorum." dedi.
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