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Trump'tan son dakika Kovid-19 açıklaması: 12 Nisan'daki Paskalya'ya kadar...

Çin'in Wuhan kentinden başlayarak dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ABD'yi tehdit etmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyeleri, Fox televizyonunda telekonferans yoluyla, doktor Mehmet Öz de dahil olmak üzere uzmanların ve ABD halkının sorularını yanıtladı. İşte Trump'ın canlı yayında yaptığı flaş Kovid-19 açıklamaları...

25.03.2020 01:21 - Son Güncelleme: 25.03.2020 01:21
Trump'tan son dakika Kovid-19 açıklaması: 12 Nisan'daki Paskalya'ya kadar...

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bazı önlemlerin hayata geçirildiği ülkede, hayatın bir an önce normale dönmesini istediğini belirterek, "Ekonomimizi Paskalya Bayramı'na (12 Nisan) kadar eski haline getirebilirsek sevineceğim. İnsanların bir an önce işlerinin başına dönmesine istiyorum." ifadesini kullandı.

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Trump'tan son dakika Kovid-19 açıklaması: 12 Nisan'daki Paskalya'ya kadar...

ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyeleri, Fox televizyonunda telekonferans yoluyla, doktor Mehmet Öz de dahil olmak üzere uzmanların ve ABD halkının sorularını yanıtladı.

Trump'tan son dakika Kovid-19 açıklaması: 12 Nisan'daki Paskalya'ya kadar...

ABD'de her yıl grip nedeniyle on binlerce kişinin yaşamını yitirdiğine işaret eden Trump, "Araba kazalarında da her yıl Kovid-19'dan çok daha fazla insan kaybediyoruz. Ama otomobil firmalarına, üretimi durdurma çağrısı yapmıyoruz. Herkes işine dönmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'tan son dakika Kovid-19 açıklaması: 12 Nisan'daki Paskalya'ya kadar...

Trump, geçen hafta yayımladıkları 15 günlük eylem planlarının yeterli olacağını ve ekonomik önlemleri gelecek hafta gevşetmeyi istediklerini kaydederek, "Ekonomimizi Paskalya Bayramı'na (12 Nisan) kadar eski haline getirebilirsek, sevineceğim. İnsanların bir an önce işlerinin başına dönmesine istiyorum." dedi.

Trump'tan son dakika Kovid-19 açıklaması: 12 Nisan'daki Paskalya'ya kadar...

Söz konusu eylem planının vadesi dolduğunda yeni yol haritası için gerekli adımları atabileceklerini söyleyen Trump, "Daha önce hiç bu tür önlemler almadık ama şimdi almak zorundaydık. Bu salgın, ülkemiz için çok acı verici ve istikrarı bozucu bir durum." diye konuştu.

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