Trump'tan son dakika Kovid-19 açıklaması: 12 Nisan'daki Paskalya'ya kadar...

Söz konusu eylem planının vadesi dolduğunda yeni yol haritası için gerekli adımları atabileceklerini söyleyen Trump, "Daha önce hiç bu tür önlemler almadık ama şimdi almak zorundaydık. Bu salgın, ülkemiz için çok acı verici ve istikrarı bozucu bir durum." diye konuştu.