Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yarından itibaren e-Devlet’ten yapılabilecek! Ücret alınmayacak

"2 milyon 171 bin 646 çiftçimizin yer aldığı ÇKS'ye başvuruların e-Devlet üzerinden gerçekleştirilerek üreticimize emek ve zaman tasarrufu sağlayacak sistemi, bugün gece yarısı 00.00'dan itibaren hizmete açıyoruz. ÇKS'deki başvuru süreç ve şartlarında getirilen düzenlemeyle dijitalleşme, bürokrasinin azaltılması ve üretim planlaması amaçlanmıştır. Yani çiftçimiz, dijital çağın imkanlarından faydalanacak, daha kolay bir süreç izleyerek başvurusunu yapacak ve Bakanlığımız da ÇKS verilerini kullanarak üretim planlamasına zemin hazırlayacak."

e-Devlet Kapısı hizmetinden arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan, sadece ürün güncellemesine gidecek çiftçilerin yararlanacağını ifade eden Kirişci, sistemin, çiftçilerin kullanabileceği basit bir iş akışından oluştuğunu dile getirdi.